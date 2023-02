Michelle Hunziker: “Aurora? Il mio orgoglio”/ “Per l’amore non è mai troppo tardi”

Michelle Hunziker si racconta a Verissimo

Michelle Hunziker è stata ospitata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, dove si è racconata, parlando della sua vita. Vita che a brevissimo la porterà a diventare nonna per la primissima volta, grazie alla gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti, e proprio da qui è iniziata la sua intervista. “È una palletta, è bellissima, tutta pancia”, racconta di Aurora, quasi in lacrime, dopo aver promesso che non piangerà, “non è ingrassata per niente al contrario mio che avevo preso 25 chili con Celeste, ma il piccolino è enorme”.

“Dovrò insegnagli subito che la prima parola che deve dire è nonna”, racconta scherzosamente Michelle Hunziker parlando del nipotino. “Per me è come diventare mamma, di nuovo, ho il cuore gonfio, pieno e non vedo l’ora. Pensavo che aspettasse di più”, racconta della gravidanza di Aurora, 25enne, “io le rompevo le scatole già da quando aveva 18 anni e lei mi diceva sempre di no, ma andando avanti con Goffredo, e si amano tantissimo, si è lasciata andare ed è arrivato il momento. È bellissimo diventare mamma a 25 anni, è emozionante”. “Sta veramente diventando come me”, racconta ancora Michelle Hunkizer, “una cosa che mi ha fatto specie è come lei adesso gestisce tutto quello che non pensava di fare. È cresciuta con questo album di come ci siamo conosciuti io e suo papà, e lei l’ha consumato quel’album lì, ed ora sta facendo la stessa cosa. Ci assomigliamo, ed è un po’ un orgoglio di mamma“.

Michelle Hunziker e l’amore: “Non è mai troppo tardi”

“Nonno Eros Ramazzotti è prontissimo”, racconta Michelle Hunziker a Verissimo, parlando del padre di Aurora, suo ex marito, “adesso è in giro per il mondo ma è super contento anche lui ovviamente. È una cosa bella diventare nonni, è come tornare genitori senza tutta quell’ansia e responsabilità di dover tirare su il bambino. Ho già la cameretta pronta, con il fasciatoio ed è la prima volta che c’è un pisellino sul fasciatoio!”.

“Con Eros c’è armonia“, fa un passo indietro Michelle Hunziker, “guai chi me lo tocca, siamo molto legati e ci vogliamo un bene dell’anima ed è bellissimo, siamo maturati e c’è la volontà di viversi come famiglia e siamo molto amici”. Con i figli, racconta, è importante chiarire “che una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve rimanere sempre. I bambini vivono un trauma con la separazione, sono figlia di separati e ho sempre sperato di vederli assieme, ma se insegni ai figli che l’amore va oltre alla coppia, come amici e genitori ci si può volere benissimo”. Sull’amore, invece, Michelle Hunziker racconta che “ora ho le mie figlie che hanno tanto bisogno, al mio lavoro che è meraviglioso e penso al mio nipotino, ho un sacco di cose da fare e poi si vedrà, con calma, tanto non è mai troppo tardi per innamorarsi e mettersi in gioco. Ho un collega che a 70 anni si è rinnamorato, è tornato giovane, è pieno di carica, l’amore può arrivare in ogni momento della tua esistenza”.

