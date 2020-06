Michelle Hunziker/ Presunta crisi con Tomaso Trussardi e addio ad Aurora! (Verissimo)

Michelle Hunziker torna in tv e lo fa a Verissimo dove avrà modo di raccontare un po’ di sè ma, soprattutto, del suo rapporto con la figlia, Aurora Ramazzotti, che tanto ama e a cui è tanto legata. In questi mesi di lockdown la giovane ha avuto modo di passare con la mamma e la sua famiglia intere settimane chiusa in casa tra cene di famiglia, risvegli in giardino, passeggiate e attività fisica, ma quel momento è finito e come tutti noi, anche loro si sono dovute rimettere in movimento tra questioni di lavoro e progetti. Proprio nei giorni scorsi la conduttrice ha dovuto dire alla sua amata figlia perché con la fine del lockdown anche l’allegra tribù che si era rintanata in casa dagli Hunziker-Trussardi, hanno spiccato il volo: “Miss u – ha scritto Michelle, pubblicando una foto con la figlia – dopo questi mesi passati insieme con grande intensità…la casa è vuota senza di te Pupi…tornaaaaaaaaaaaaaa!”.

MICHELLE HUNZIKER IN CRISI CON TOMASO TRUSSARDI?

Ancora una volta la conduttrice ha dovuto subire l’uscita di casa della figlia che, secondo gli ultimi rumors, potrebbe essere pronta ad una convivenza a Milano proprio con il suo amato Goffredo Cerza. Fino a quel momento Michelle Hunziker potrà ancora sperare di vederla ma, intanto, potrà ripiegare sulle piccole bambine avute proprio dal suo attuale compagno, Tomaso Trussardi, con cui, nei giorni scorsi, c’è stata un po’ di maretta, almeno secondo il gossip. Basta che i due non si mostrino insieme per un po’, almeno nel fine settimana in cui sono soliti mangiare in famiglia e con amici, per azionare l’allarme. Per fortuna i due non sono in crisi, la loro vita va avanti a gonfie vele ma questo non significa che non ci siano delle liti e, in particolare, l’ultima è legata alla voglia di Tomaso di portare a casa un altro cane e a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato: “Gli dicevo no, abbiamo già tre figli e due cani… alla fine l’ho preso, lo amo anche io”. Il settimanale giura che c’è stata una lite furiosa per questo…ma nessuna crisi all’orizzonte.



