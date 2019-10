Michelle Hunziker/ Promossa o bocciata al conduzione di Amici Celebrities?

Michelle Hunziker: “Mi ha telefonato a inizio estate per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent”

Michelle Hunziker ha esitato non poco di fronte alla proposta di Maria De Filippi di condurre al suo posto Amici Celebrities. Il programma andrà in onda su Canale 5 oggi, sabato 21 settembre 2019, e ci sarà la padrona di casa a muovere le fila prima di cedere il passo alla collega svizzera. La decisione di fare una sorta di staffetta proviene proprio dalla moglie di Maurizio Costanzo, anche se è ancora da scoprire come reagirà il pubblico di fronte a questo cambio di guardia. Due giorni dopo Michelle Hunziker condurrà invece Striscia la Notizia ed anche per questo non avrebbe mai potuto guidare lo show con i vip della De Filippi fin dal suo inizio. “Mi ha telefonato a inizio estate per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent”, rivela la conduttrice al settimanale Oggi, aggiungendo anche di non aver compreso all’inizio l’intento di Maria. “Ci sono stati 30 secondo di silenzio, ero incredula”, continua parlando della reazione avuta dopo la fatidica proposta. Emozioni che poi hanno fatto spazio ad un rifiuto: “Ma non si può Maria, è il tuo programma. No, non si può”, ha concluso prima che la De Filippi riuscisse a rassicurarla su ogni fronte e la spingesse ad accettare l’incarico.

Michelle Hunziker: “Il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, mi onore davvero tanto”

Sono tempi duri per Michelle Hunziker, anche se in modo positivo. Data la forte presenza nel palinsesto Mediaset, la conduttrice ha deciso di cambiare look e pettinatura, optando per un taglio improvviso. Sui social spiega che cosa l’ha spinta a questo gesto: “Sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante. Ci sono delle sfide, delle grandi responsabilità”. Fra la felicità e la grande emozione, a non permettere a Michelle di chiudere occhio la notte è Amici Celebrities. “Il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, mi onore davvero tanto”. Senza considerare che, come ricorda, il prossimo novembre ci saranno le registrazioni del suo All Together Now, ormai giunto alla seconda edizione.

“I capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo”, conclude, “e quando ci diamo un taglio… sono cavoli amari per tutti”. Clicca qui per leggere il post di Michelle Hunziker. Intanto la conduttrice coltiva anche dei sogni extra lavorativi. Ancora una volta a farla sognare è la figlia Aurora Ramazzotti, a cui ha dedicato uno degli ultimi post sui social. Lo scatto la vede con il fidanzato Goffredo Cerza, corredato da belle parole spese dalla Hunziker e anche qualche piccolo gossip che riguarda le mura di casa. “Non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri”, scrive la conduttrice lasciando ventilare la possibilità che desideri il matrimonio fra i due oppure la nascita di un figlio. “Piango solo a pensarlo invece ed è un’emozione indescrivibile alla quale non rinuncio”, dice ancora immaginando anche un piccolo battibecco virtuale con la figlia.

