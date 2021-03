Michelle Hunziker “Quante volte faccio l’amore con Tomaso?”/ La risposta choc!

Michelle Hunziker non smette mai di rimanere in contatto con i propri fan. Lo fa quando ha dei programmi in onda in tv ma anche quando non è in scena, anzi, lo fa ancor di più. Sui social si mostra alle prese con la sua alimentazione controllata e con la sua ginnastica, ma anche con la sua vita privata raccontandosi spesso a favore dei fan. Anche in queste ultime ore ha fatto lo stesso mettendo un po’ in subbuglio tutti quando si è trovata a rispondere a domande un po’ intime. In particolare, proprio rispondendo ai fan, la bella conduttrice ha detto la sua sulla gelosia ma anche sulle volte in cui fa l’amore con il suo amato marito Tomaso Trussardi. In realtà, a chi le chiede quante volte fanno l’amore alla settimana la sua risposta è stata “vi amo”. A quel punto le reazioni dei fan non sono state uguali per tutti.

Michelle Hunziker “Quante volte faccio l’amore con Tomaso?”

Da una parte qualcuno ritiene la risposta vaga forse perché in realtà con il compagno è davvero momento di crisi e, quindi, le volte in cui si concedono di lasciarsi andare alla passione sono poche rispetto a prima. Dall’altra parte, invece, c’è chi rilancia pensando che Michelle Hunziker sia come sempre paladina della sua privacy e quindi abbia evitato appositamente di rispondere, e allora perché riportarla ed evidenziarla? Il dubbio rimane anche se la conduttrice ha deciso di svincolarsi dal pressing ammettendo di essere comunque molto gelosa del suo compagno. Allora dove sta la verità?



