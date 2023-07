Michelle Hunziker, retroscena su Silvio Berlusconi: “Era generoso con tutti”/ “Mi chiamava spesso perché…”

Michelle Hunziker ricorda Silvio Berlusconi e racconta un retroscena inedito

Michelle Hunziker ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi durante la quale ha ricordato Silvio Berlusconi. Anche la celebre conduttrice ha ammesso di avere solo bei ricordi del Cavaliere, definendolo una persona dal grande cuore e dalla spiccata generosità.

“Mi chiamava spesso per farmi i complimenti. – ha spiegato la conduttrice – La sua energia catalizzava chiunque.” Ha quindi ricordato il loro ultimo incontro: “L’ultima volta che ci siamo visti è stato ad Arcore: ero andata da lui per fargli firmare una promessa per Doppia Difesa. Non c’era ancora il governo e a tutti i leader di partito chiesi di firmare l’impegno a far passare la legge del Codice Rosso.”

Michelle Hunziker: “Berlusconi generoso con tutti. Mi disse che i soldi…”

Grande l’ammirazione di Michelle Hunziker per Silvio Berlusconi, così come molti dei suoi colleghi. La conduttrice ha infatti voluto sottolineare quanto il Cavaliere fosse sempre disposto ad aiutare amici in difficoltà: “Io l’ho sempre visto aiutare chiunque glielo chiedesse e così gli domandai: ‘Silvio, non ti sei mai pentito di essere così generoso con tutti?’. – ha ricordato Michelle – Lui rispose: ‘Michelle, ricordati che è molto meglio dare i soldi alle persone quando sei in vita perché da morto non possono ringraziarti'”.

Michelle Hunziker è d'altronde un volto storico di Mediaset, l'azienda di Belusconi, amatissima dal pubblico italiano. La conduttrice si prepara a tornare anche il prossimo inverno in onda su Canale 5 con la nuova edizione di Michelle Impossible oltre che a Striscia la Notizia.











