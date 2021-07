Michelle Hunziker/ “Sono come tutti. Nessuno è esente dai tormenti interiori”

Michelle Hunziker torna in tv con le repliche di “All Together Now“. La conduttrice italo-svizzera in questi giorni ha fatto tanto discutere per alcune rivelazioni sulla sua vita privata e in particolare sui suoi primi anni a Milano. “C’erano persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro. Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in trappola” – ha confessato la ex moglie di Eros Ramazzotti che dalle pagine del settimanale Chi si è raccontata a cuore aperto rivelando di aver ricevuto “ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi”, ma di non aver mai ceduto.

Michelle Hunziker: "Muri di resistenza e ignoranza"/ "Le persone come me vengono..."

In particolare la conduttrice svizzera si è soffermata su un momento particolare della sua vita: il suo arrivo a Milano. “Essere solari e positivi non significa non essere profondi” aveva raccontato pochi mesi fa Michelle dalle pagine del Corriere della Sera. Bella e sorridente, la Hunziker ci ha tenuto a precisare: “sono come tutti. Nessuno è esente dai tormenti interiori. Però affronto la vita a modo mio, sono affetta da amnesie selettive: le cose brutte le cancello, è la chiave che serve a proteggermi e a salvarmi da tutto quello che la vita mi ha offerto di brutto. Sono così: i ricordi belli li salvo tutti, quelli spiacevoli il mio cervello li elimina”.

Michelle Hunziker/ “Sono affetta da amnesie selettive: è una forma di protezione”

Michelle Hunziker ultime notizie: “mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano”

Non solo, Michelle Hunziker ha anche rivelato un momento molto difficile della sua vita in cui ha avuto paura per la sua stessa vita. “Ero in una casetta in affitto, di fianco a un cinema porno ormai chiuso. Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento. Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare” – ha raccontato la conduttrice svizzera che oggi è una donna felice nel lavoro e nella vita privata.

Michelle Hunziker choc: "Sul letto con un coltello in mano"/ "Un uomo mi seguì..."

Le esperienza e la crescita le hanno permesso di capire tante cose e di affrontare la vita e il dolore in maniera diversa. “Nn sono per niente rancorosa” – ha dichiarato la conduttrice – “puoi farmi le peggio cose, io con te chiudo, ma senza serbare rancore. Ignoro completamente il risentimento. La mia immagine pubblica però non è quella privata: semplicemente ritengo necessario non condividere certi umori per non appesantire la gente con zaini di sofferenza di cui non hanno bisogno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA