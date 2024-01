Michelle Hunziker sul nuovo fidanzato Alessandro Carollo: “Accollato un carrozzone”/ Lui: “Vita stravolta”

Michelle Hunziker innamorata di Alessandro Carollo: “Accollato un bel carrozzone”

Michelle Hunziker ed il nuovo fidanzato Alessandro Carollo sono stati beccati dai paparazzi del magazine Chi ad attendere il nuovo anno a Madonna di Campiglio, presso lo Chalet Spinale. I due hanno trascorso queste feste tra cene eleganti e sciate in pista in compagnia anche delle piccole Sole e Celeste, le figlie della conduttrice italo-svizzera nata dalla relazione con Tomaso Trussardi. E proprio a proposito della sua grande famiglia allargata, Michelle Hunziker in una recente intervista ha tratteggiato in modo ironico ed un po’ provocatorio la sua situazione sentimentale.

Michelle Hunziker, infatti, quando già probabilmente stava insieme all’osteopata Alessandro Carollo, in un’intervista aveva confessato: “Chi mi sceglie si accolla un bel carrozzone: tre figlie, un nipote e due ex mariti.” Ed invece al di là dell’ironia Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo, che stanno insieme da quest’estate anche se sono usciti allo scoperto nei mesi scorsi, appaiono più felici ed affiatati che mai. Il magazine Chi li ha immortalati mentre sciavano insieme sulle piste e a passeggiare insieme a Sole e Celeste, rispettivamente di 10 ed 8 anni.

Michelle Hunziker ed il nuovo fidanzato Alessandro Carollo, lui: “Sei un dono dal cielo”

Alessandro Carollo e Michelle Hunziker stanno insieme da diversi mesi. La conduttrice e showgirl archiviata la storia d’amore con Tomaso Trussardi due anni fa ed il breve flirt con il chirurgo Giovanni Angiolini ha ritrovato il sorriso con l’osteopata Alessandro Carollo. Il 41enne poco tempo fa sui social ha confessato di essere stato stravolto da Michelle Hunziker spendendo per lei parole al miele: “Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove…un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo.”

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo hanno festeggiato il Capodanno 2024 a Madonna di Campiglio in compagnia di un’altra coppia nota nata di recente e sempre al centro dei riflettori, quella formata da Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice dopo la turbolenta separazione da Francesco Totti, infatti, da un anno ha ritrovato l’amore con Bastian.













