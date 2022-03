Michelle Hunziker “Tomaso Trussardi? Ho perdonato lui e me”/ “Per le nostre figlie…”

Michelle Hunziker ha parlato per la prima volta della sua separazione da Tomaso Trussardi. Dopo il successo dello show “Michelle Impossibile”, la conduttrice svizzera è volata alle Maldive per recuperare le energie dopo un periodo difficile e complicato. In un’intervista al Settimanale Chi, Michelle è tornata a parlare del rapporto con il suo ex marito. Michelle ha spiegato che anche se le cose cambiano nella vita, le cose belle rimangono. In questo caso, Michelle si è riferita alle figlie Sole e Celeste. Michelle ha dichiarato: “Il concetto della favola è che finisce con ‘vissero felici e contenti’, ma non ci dicono che cosa succede dopo: il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre”.

La showgirl ha ribadito che nonostante la fine del matrimonio con Trussardi continua a mantenere un legame profondo: “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui…”. Non è chiaro il motivo per cui Michelle parli di perdono. Da cosa deve perdonarsi e soprattutto da cosa deve perdonare Tomaso? Nelle scorse settimane si erano rincorse anche voci su un presunto tradimento di Trussardi. La conduttrice preferisce non rinvangare nel passato: “Bisogna capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”.

Michelle Hunziker però non ha perso la voglia di sperare nel futuro. Nonostante la sofferenza, la conduttrice mantiene un atteggiamento positivo: “Gli sbagli più belli sono quelli in amore perché ti fanno vivere intensamente: soltanto così puoi andare avanti. Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono ‘ho sofferto, mi chiudo’, fanno una vita sacrificata”. La conduttrice ha anche aggiunto: “Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata”.

Michelle Hunziker oggi ha festeggiato il compleanno della sua Celeste, nata 7 anni fa. A lei, la conduttrice ha rivolto il primo pensiero della giornata postandola in un dolce post in cui ha taggato anche l’ex marito: “Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente. Celeste la mia giocatrice di “rugby” come la chiamo io è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima… Esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo”. Al momento, Tomaso Trussardi non ha risposto al post della moglie ed è probabile che eviti di farlo per una questione di riservatezza. Michelle però vuole tenere unita la famiglia anche se il suo rapporto con Tomaso è finito.



