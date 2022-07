Michelle Hunziker/ Vacanza in Sardegna con le figlie ma dov’è il fidanzato Giovanni Angiolini?

Michelle Hunziker vacanza da sogno in Sardegna, ma senza Angiolini?

Michelle Hunziker si è concessa una vacanza da sogno a Porto Cervo con le figlie e il fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza. La conduttrice ha voluto passare del tempo con la sua famiglia tra sole, mare, relax, ristate e giochi acquatici. Quello che ci si domanda è: che fine ha fatto Giovanni Angiolini?

Il settimanale Chi ha pubblicato la foto della conduttrice insieme alle sue figlie: Aurora, Sole e Celeste. La primogenita, avuta da Eros Ramazzotti, coccola le sue sorelline in acqua e gioca con loro. Ad accompagnare la famiglia come uomo “ufficiale” c’è solo il fidanzato di Aurora ma non sembra esserci il bel dottore. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Angiolini potrebbe raggiungere Michelle Hunziker e la sua famiglia in un secondo momento, considerando che la Sardegna è la regione dell’ex gieffino. Che questa sia un’occasione per le presentazioni ufficiali?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono insieme da marzo ma non hanno ancora ufficializzato la loro relazione. I due hanno cominciato a frequentarsi poco dopo l’annuncio della separazione con Tomaso Trussardi. Una foto dopo l’altra, i paparazzi hanno cominciato a svelare la loro frequentazione che rimane tutt’ora segreta.

La coppia ha prima sperimentato una romantica fuga a Parigi, sempre ripresa dai fotografi di Chi; poi i due hanno cominciato a pubblicare qualche scatto sui social ma senza riprendersi direttamente. Ma non è finita qua, qualche settimana fa Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati immortalati in vacanza in Sardegna. La coppia ha noleggiato un gommone e, una volta a largo lontani da sguardi indiscreti, si è lasciata andare a coccole e baci bollenti. Insomma, sembra che tra i due le cose vadano a gonfie vele e che non ci siano problemi all’orizzonte.

