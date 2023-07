Michelle Hunziker, vacanze in Sardegna con le figlie Sole e Celeste/ E con loro un “baby-sitter” d’eccezione…

Tommaso Zorzi in vacanza con la famiglia di Michelle Hunziker

Quella di Michelle Hunziker è una grande famiglia allargata, che non comprende solo legami di sangue. Chi ormai è uno di famiglia, pur non avendo un rapporto di parentela a tutti gli effetti con la showgirl, è sicuramente Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip è il migliore amico della primogenita di Michelle, Aurora Ramazzotti. Per loro è sempre stato, è e sempre sarà uno di famiglia, e lo dimostrano anche le nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi.

Michelle Hunziker: "Difficile trovare una stabilità effettiva"/ "Per gli uomini, una donna indipendente..."

La rivista ha pizzicato Michelle Hunziker in vacanza a Porto Cervo, nella meravigliosa Sardegna, assieme alle figlie Sole e Celeste e a Tommaso Zorzi. Con loro anche la neo-mamma Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza e il loro primo bebè, Cesare, che però non stati fotografati dai paparazzi. Ed è emblematico il rapporto solido che unisce Zorzi alla famiglia della Hunziker: lo si vede infatti assumere il ruolo di “baby-sitter” per le piccole.

Michelle Hunziker, retroscena su Silvio Berlusconi: "Era generoso con tutti"/ "Mi chiamava spesso perché…"

Tommaso Zorzi, “baby-sitter” per Sole e Celeste: giochi in acqua e tanta allegria

Le foto di Chi mostrano Tommaso Zorzi super premuroso nei confronti delle due figlie di Michelle Hunziker: passeggia al loro fianco tenendole per mano e gioca con loro in acqua, come se fosse un vero “tato” di famiglia. Grandissima complicità anche con la showgirl, mamma della sua migliore amica Aurora: il quartetto si diverte alla grande in acqua e sullo scivolo gonfiabile su cui salgono, per poi scendere a tutta velocità e tuffarsi in acqua. Un quadretto di famiglia, quella famiglia di cui lo stesso Zorzi si sente ormai parte da tantissimi anni.

Michelle Hunziker, estate da single: "Dopo due divorzi credo ancora nell'amore"/ "La solitudine fa paura ma…"

La vacanza in Sardegna è la giusta ricarica di energie in vista dei nuovi impegni professionali. L’ex vincitore del GF Vip, come riferito da Chi, sarà uno dei concorrenti di Karaoke night – Talenti senza vergogna su Amazon Prime Video, nonché nuovo volto di Cortesie per gli ospiti assieme a Csaba dalla Zorza su Discovery. Inoltre, potrebbe presto essere ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Canale Nove, ma non come volto fisso al tavolo. Mentre sul fronte sentimentale sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore con Andrea Incontri: è un’estate ricca di emozioni e spensieratezza per Tommaso Zorzi, in vista dei nuovi impegni in agenda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA