Michelle Hunziker vende tutto/ “Svuoto casa per le famiglie di Bergamo e le donne…”

Michelle Hunziker scende in campo per aiutare materialmente le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid 19 e per le donne vittime di violenza. La conduttrice, attraverso una serie di storia su Instagram, ha lanciato un’iniziativa benefica per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie di Bergamo, città in cui vive con la famiglia e le donne vittime di violenza che aiuta con la sua associazione Doppia difesa. “Svuoto casa, ci sono tante cose stupende, mie, di Tomaso e delle bambine“, ha fatto sapere Michelle pronta a vendere vestiti e oggetti suoi, ma anche del marito Tomaso Trussardi e delle figlie Sole e Celeste. L’iniziativa si terrà sabato 5 e domenica 6 Al Teatro San’Andrea di Bergamo Alta. I provendi del mercatino andranno a Doppia difesa, alla Caritas Diocesana Bergamasca e all’associazione Diakonia Onlus per il “Fondo famiglia in emergenza Covid-19”.

MICHELLE HUNZIKER E L’INIZIATIVA DI BENEFICIENZA: L’APPELLO SUI SOCIAL

Michelle Hunziker spera di vendere tutti gli oggetti che aveva in casa per poter raccogliere il maggior numero di proventi da devolvere in beneficienza. La conduttrice si è così rivolta a tutti i suoi followers esortandoli a partecipare al mercatino per aiutare le persone più in difficoltà. “Venite questo weekend a fare un giro, ci sono cose meravigliose e soprattutto prezzacci, vi aspetto. Il ricavato servirà ad aiutare due progetti: ‘Ricominciamo insieme’, per le famiglie in difficoltà nell’emergenza Covid a Bergamo, e ‘Doppia difesa’ per le vittime di violenza“, ha detto. Chi parteciperà al mercatino di beneficienza potrà acquistare passeggini, vestiti, libri, scarpe e tanti accessori.





