Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, foto Scala dei Turchi/ E la Capitaneria indaga

Bufera su Michelle Hunziker per una foto scattata sulla Scala dei Turchi e pubblicata sui social. La conduttrice tv si è fatta fotografare con la figlia Aurora Ramazzotti sulla marna della Scala dei Turchi, a Realmonte, che però è in parte sotto sequestro. Allora la Capitaneria di Porto, secondo quanto riportato dall’AdnKronos, ha subito avviato accertamenti. La showgirl pubblicando la foto ha più volte scritto di trovarsi “fuori dalla zona recintata e vietata”, ma in ogni caso la Capitaneria vuole vederci chiaro, per questo ha aperto un fascicolo per eseguire degli accertamenti. “Qui c’è un piccolo pezzo senza divieto accessibile al pubblico”, la precisazione della conduttrice svizzera. Ma pare che al Capitaneria non sia d’accordo con lei, motivo per il quale ha avviato le verifiche. Pare infatti che tutti gli accessi alla Scala dei Turchi siano vietati, come previsto dall’ordinanza firmata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.

MICHELLE HUNZIKER, LA FIGLIA AURORA: “NESSUN REATO”

Anche per il presodente dell’associazione “Mareamico”, Claudio Lombardo, Michelle Hunziker ha commesso un illecito. «È chiaro che tutta l’area è sotto sequestro, mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Invece non è così», ha dichiarato ai microfoni dell’AdnKronos. L’ultima parola per ora spetta alla Capitaneria. Comunque nei giorni scorsi erano state denunciate decine di persone che erano salite sulla Scala dei Turchi nonostante i divieti. La scogliera dalla fine di febbraio scorso è sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento per ragioni di sicurezza. Si sono registrati infatti dei distacchi e c’è il rischio crolli. Quindi la Scala dei Turchi va monitorata sistematicamente, per questo sono state avviate delle verifiche mirate, di cui si occupa la Capitaneria di Porto Empedocle. Sulla vicenda è intervenuta Aurora Ramazzotti: «Già impazza la polemica. Non abbiamo infranto nessuna legge. Eravamo fuori dalla zona protetta e recintata. Tranquilli, non abbiamo commesso nessun reato penale».





