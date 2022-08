Michelle impossible, replica 2a puntata/ Incontro con mamma Ineke e…

Michelle Impossibile, in replica lo show di Michelle Hunziker

Questa sera, in prima serata, canale 5 trasmette il secondo appuntamento con Michelle Impossibile, lo show di Michelle Hunziker trasmesso nella scorsa stagione televisiva e che ha riscosso un grande successo di pubblico. Dopo la replica della prima puntata che ha permesso al pubblico di rivivere l’emozione dell’incontro tra la conduttrice svizzera e l’ex marito Eros Ramazzotti, questa sera, ci sarà una puntata ricca di ospiti in cui la conduttrice sarà la protagonista indiscussa cantando, ballando e raccontandosi in modo inedito durante gli incontro con quelle che non sono semplici colleghe, ma vere amiche.

Michelle Impossibile tornerà in onda nel 2023 con nuove puntate e tante nuove sorprese. Nel frattempo, però, è possibile rivivere l’emozione della seconda puntata di Michelle Impossibile che è possibile seguire anche in diretta streaming attraverso Mediaset Play.

Gli ospiti della replica della seconda puntata di Michelle Impossibile

Chi sono, dunque, gli ospiti della replica della seconda puntata di Michelle Impossibile? Accanto a Michelle Hunziker ritroveremo Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari – il duo comico composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri.

Emozionante, poi, sarà l’incontro con mamma Ineke che, con la figlia, ripercorrerà una delle pagine più dolorose della sua vita. Spazio, poi, ad un simpatico siparietto con Silvia Toffanin. Ci saranno, inoltre, Katia Follesa a cui è affidata la parte comica del programma e Aurora Ramazzotti che guida il ‘Roast Show’ in cui, con l’aiuto di alcuni ospiti, analizza con simpatia ed ironia le varie performance della mamma.

