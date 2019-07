Michelle Obama, pallonata alle parti basse di Harry Styles/ Video: si accascia e…

Michelle Obama tira una pallonata a Harry Styles e l’ex cantante degli One Direction, colpito nelle parti basse, si accascia al suolo dolorante. È successo durante una partita di dodgeball organizzata da James Corden per “The Late Late Show”. La sfida era tra Usa e Inghilterra, con tanti nomi noti in campo. Da Kate Hudson a Mila Kunis, passando per Melissa McCarthy, Lena Waithe e Allison Janney per gli Stati Uniti. James, Reggie Watts, Harry Styles, Benedict Cumberbatch e John Bradley per l’Inghilterra. Ne è uscito una sorta di “maschi contro femmine” che ha visto più agguerrite le donne rispetto agli uomini. Lo dimostra la conclusione dell’ex first lady, che è nota per essere una donna forte e battagliera. Lo ha ribadito sul campo da dodgeball con il lancio che centra in pieno le parti basse di Harry Styles. Il tiro agli “attributi” è stato così forte che la palla è rimbalzata via, mentre Michelle Obama, incurante del “problema” riportato dall’avversario, esultava festante abbracciando le compagne per il punto messo a segno.

MICHELLE OBAMA, PALLONATA ALLE PARTI BASSE DI HARRY STYLES

Colpito alle parti basse, Harry Styles si è dovuto ritirare negli spogliatoi a fine primo tempo per riprendersi dal brutto colpo. Il resto della squadra, invece, ne ha approfittato per bere il tradizionale tè inglese con pasticcini e tramezzini al cetriolo. La partita è stata poi vinta dalle ragazze statunitensi, un po’ come avvenuto nella semifinale dei Mondiali di calcio femminile, con Usa vincente sull’Inghilterra e prima finalista del torneo internazionale. Nel secondo tempo è stato Benedict Cumberbatch a “vendicare” il compagno di squadra colpendo Michelle Obama, ma la squadra Usa non si è arresa. «Quanto Michelle Obama ti chiama puoi dire solo di sì», aveva detto Mila Kunis. E infatti ce l’hanno messa tutta per vincere. Gli inglesi invece sono usciti con la coda tra le gambe, ma non Harry Styles che aveva qualche problema da quelle parti per la botta presa dopo il tiro di Lady Obama…





