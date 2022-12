Micol furiosa con Tavassi: “È cambiato qualcosa per sempre”/ Colpa di Antonella: “È un’imbecille che mi odia”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, rottura al Grande Fratello Vip? Dubbi e lite, Antonella si intromette…

Rottura (forse) definitiva e dura lite al Grande Fratello Vip tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Tutto nasce quando Micol sembra non voler andare a dormire in van con lui, un gesto che solleva i dubbi di Edoardo. “Io ho avuto la percezione come se lei mi dovesse fare un favore. Se non ti va dì di no e basta! – ha tuonato in confessionale Tavassi – Anche il fatto che si sia arrabbiata, l’ho vista come una scusa per tornare a dormire nel letto suo – dove l’ho trovata all’inizio e dove stavo all’inizio – e non nel van con me. Quindi non glielo chiederò mai più!”

"Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vip"/ Il web chiede la squalifica della gieffina

Ha quindi aggiunto: “Anche perché alla fine sono i fatti che parlano, perché se a me dovesse piacere una persona, perché non ci dovrei passare del tempo?” Gli stessi dubbi li ha espressi ad Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che ne ha approfittato per dire la sua, lanciando frecciatine a Tavassi su Micol: “Secondo me non è attratta da te fisicamente, poi ho visto che si è avvicinata anche a Daniele…”

Soleil Sorge difende Oriana da Antonella Fiordelisi/ "Mi dispiace che..."

Micol Incorvaia furiosa con Edoardo Tavassi: ‘colpa’ di Antonella Fiordelisi

Edoardo Tavassi ha dunque continuato a parlare poco dopo ancora con Antonella, stavolta insieme a Manila Nazzaro, senza sapere che poco distante, ad ascoltare tutto, c’era proprio Micol. Le confidenze di Edoardo l’hanno fatta infuriare a tal punto da affrontarlo e poi sfogarsi tra lacrime e urla in confessionale.

“Ma chi cazz* sono queste persone? Perché bisogna parlare davanti alle altre persone e dare spiegazioni a tutti? Chi cazz* è Antonella? – ha tuonato Micol, continuando – Ho sentito tutto, ha raccontato anche delle mie cose, ma come ti salta in mente di farlo? Poi gli avevo chiesto la gentilezza di non raccontarle in presenza di Antonella. Non voglio più parlare con questa persona, non voglio più averci a che fare, mi viene da vomitare!” Così ha concluso: “Per di più far venire il dubbio su di me e farsi condizionare da una deficiente che mi odia… Adesso mi dà fastidio anche stare in questa Casa con questa persona, perché è cambiato qualcosa per sempre!”

Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi/ "Domani gliela faccio pagare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA