Micol Incarvaia ed Edoardo Donnamaria di Forum fidanzati?/ Paolo Ciavarro cupido…

Dopo Clizia Incorvaia, anche la sorella Micol ha trovato l’amore? La storia tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e Paolo Ciavarro continua a gonfie vele e, a quanto pare, anche Micol potrebbe aver trovato un fidanzato. Il fortunato sarebbe Edoardo Donnamaria, influencer e valletto di Forum che ha lavorato con Paolo Ciavarro. Sul profilo Instagram di Edoardo, infatti, ci sono diverse foto in compagnia di Paolo Ciavarro che potrebbe aver fatto da cupido tra l’amico e la sorella della sua Clizia. Per il momento, il condizionale è d’obbligo e non ci sono prove che confermerebbero l’esistenza di una storia d’amore tra i due. Quel che è certo, però, è che Edoardo e Micol si conoscono e stanno trascorrendo insieme alcuni giorni come testimoniano i video condivisi sia da Paolo tra le storie di Instagram che da Micol.

MICOL INCORVAIA ED EDOARDO DONNAMARIA INSIEME AL COMPLEANNO DEL PADRE DI LEI

Tre indizi, solitamente, formano una prova. Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia, dunque, sono davvero fidanzati? Il primo indizio arriva dal profilo Instagram di Micol che ha pubblicato una storia in cui il protagonista è proprio Edoardo. “Fa sfigurare i tramonti”, scrive Micol nella storia per poi invitare Edoardo a togliere lentamente la camicia. Il secondo indizio arriva dal profilo di Paolo Ciavarro che ha pubblicato un video in cui è con Clizia, Micol ed Edoardo al compleanno del padre di Micol e Clizia Incorvaia. Il terzo indizio, infine, arriva dal profilo dello stesso Edoardo che conferma la sua presenza a casa con Paolo, chef della serata. Tra Edoardo e Micol, dunque, è scattata la scintilla? A far incontrare i due sarà stato davvero Paolo Ciavarro? In attesa di conferme, anche il padre di Clizia e Micol ha pubblicato su Instagram il video in cui le figlie, Paolo ed Edoardo gli fanno gli auguri di compleanno.





© RIPRODUZIONE RISERVATA