Clizia Incorvaia: “Paolo Ciavarro ha tentato di farmi fuori”/ Cade e mostra le ferite

Pubblicità

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più felici e innamorati. Con la riapertura delle regioni, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha potuto lasciare il Lazio raggiungendo la Sicilia insieme alla fidanzata. Nelle scorse ore, la coppia si è concessa una gita raggiungendo la meravigliosa Valle dei Templi di Agrigento. Tutto è stato documentato sui rispettivi profili Instagram da foto e video. Tutto sarebbe andato alla perfezione se non fosse per un piccolo incidente di percorso di cui è stata vittima Clizia. La coppia, infatti, ha deciso d’immortalare il loro passaggio nella Valle dei Templi con una foto suggestiva. Paolo ha così alzato Clizia sulle proprie spalle. Nel farla scendere, però, qualcosa è andato storto. L’ex moglie di Francesco Sarcina è così caduta riportando varie ferite sulla gamba, scoperta perchè indossava una gonna e sul braccio.

Pubblicità

CLIZIA INCORVAIA SI FA MALE PER UNA FOTO ARTISTICA: “PAOLO CIAVARRO HA TENTATO DI ELIMINARMI”

Paolo Ciavarro voleva immortalare il suo passaggio nella Valle dei Templi con una foto artistica, ma a farne le spese è stata Clizia Incorvaia che ha riportato una serie di escoriazioni su gambe e braccia come mostra lei stessa su Instagram. “Prima che Paolo Ciavarro tentasse di eliminarmi“, ha scritto in una prima storia per poi mstrare le ferite ai followers. Paolo, però, ha tentato di difendersi scatenando la pronta reazione di Clizia. “E per fare il figo e per fare la foto artistica proposta da Ciavarro” – dice Clizia che poi aggiunge – “Io non sono capace? Ragazzi, sono ridotta.. non lo so. Adesso dovrà farsi perdonare”. Il tutto, però, viene raccontato con il sorriso dalla Incorvaia che, divertita dalla disavventura vissuta con il fidanzato, ha voluto rendere partecipe i suoi fans del suo piccolo incidente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA