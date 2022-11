Micol Incorvaia furiosa con Edoardo Donnamaria: “Minimizza la nostra storia”/ “Ha paura di Antonella”

Micol Incorvaia furiosa con Edoardo Donnamaria al GF Vip: “Ha minimizzato la nostra storia”

La diretta del Grande Fratello Vip in onda il 7 novembre su Canale 5 ha avuto inizio con il confronto tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e la sua ex Micol Incorvaia. Quest’ultima ha subito chiarirsi che quella con Edoardo è ormai storia chiusa ma nelle immagini mandate in onda sono apparsi alcuni momenti teneri tra i due ex, nello specifico degli abbracci, per nulla maliziosi. I due lo hanno chiaramente specificato ma Antonella è parsa comunque infastidita da questi gesti.

Dopo la puntata Micol si è allora sfogata in confessionale, lanciando accuse sia alla Fiordelisi che ad Edoardo. La Incorvaia ha accusato la spadista di essere forzata nelle reazioni in diretta solo per avere le telecamere puntate: “Giusto per avere il suo momento di gloria”, ha sottolineato. Le accuse più sentite sono però andate al suo ex.

Micol Incorvaia: “Edoardo ha paura di Antonella!”

Edoardo Donnamaria avrebbe infatti sminuito la loro storia per paura delle reazioni di Antonella Fiordelisi: “Mi ha dato fastidio che lui abbia minimizzato per far stare meglio lei, però non funziona così perché non le dici la verità Non è stato così.” ha tuonato Micol, che ha poi espresso il suo malumore anche ad Edoardo.

Lui in confessionale ha allora dichiarato: “Io a lei ho detto che ci siamo voluti molto bene, più di così! Non posso dire che ero innamorato di Micol perché non è così, probabilmente era lei più presa di me”. La Incorvaia ha però evidenziato la paura del ragazzo di starle anche solo vicina se c’è Antonella: “Dice che non ha problemi, ma certo che hai problemi ad abbracciarci in pubblico, hai paura di stare solo con me perché se lei ci vede chissà cosa…” ha infine ammesso furiosa.

