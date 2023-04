Micol Incorvaia, il web l’accusa “Tavassi? Sembra che a te non frega nulla”/ La replica piccata…

Micol Incorvaia ha aperto il box delle domande su Instagram e risposto alle domande dei suoi followers. Tra i tanti quesiti, però, ce n’è stato qualcuno un po’ cattivo e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha replicato senza peli sulla lingua così come ha abituato nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Un utente ha accusato la sorella di Clizia di scarso interesse nei confronti di Edoardo Tavassi. Lei ha risposto in maniera piccata e diretta mettendo in evidenza quanto sia bella la storia che sta vivendo con il romano.

La replica di Micol Incorvaia all’hater

Micol Incorvaia è stata accusata da un utente di essere poco presente con il suo fidanzato Edoardo Tavassi, conosciuto nella casa del GF Vip 7: “Sembra che a te non frega nulla”. Parole che non sono passate inosservate agli occhi dell’ex concorrente del reality show, la quale anziché ignorare la domanda, ha risposto: “Generalmente non rispondo a questo tipo di messaggi ma dato che sto ricevendo non so quanti dm con lo stesso topic mi sento di doverlo fare a sto giro. Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui”.

Micol Incorvaia ci ha tenuto ad aggiungere, inoltre: “Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a ‘sciurinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Ecco, questa è la mia risposta, non penso di dover aggiungere altro”.

Micol Incorvaia replica seccata alla critiche

Un utente ha domandato a Micol Incorvaia chi, dei suoi compagni di avventura, si porta fuori dall’esperienza nel loft di Cinecittà. “Beh, credo che sia anche superfluo chiarirlo, ma sicuramente fuori da questa esperienza mi porto tutti gli Spartani, schierati e non, e soprattutto il mio Dodino. In questo modo risposte anche ad alcune domande che mi avete fatto sulle OMG: ci sentiamo, se non tutti i giorni, praticamente quasi. Io ultimamente ho avuto qualche impegno in più ma non temete, torneremo e ci riuniremo”, ha risposto l’ex gieffina.

La sorella di Clizia ha evidenziato quanto gli Incorvassi sono legati agli Oriele, ovvero Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Spero il più presto possibile di rivederli. Come sapete, sia io che Edo abbiamo un rapporto specialissimo, sia con Daniele che con oriana, quindi capita spesso di sentirsi per cercare di organizzare. Dobbiamo soltanto cercare di conciliare un po’ gli impegni con questo famoso viaggio che da tempo diciamo di voler fare insieme, o comunque di andare a trovarli a Verona che è più semplice”.











