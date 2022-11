Micol Incorvaia, la mamma Corinna contro Antonella Fiordelisi e Oriana/ “Le sorellastre di Cenerentola…”

La mamma di Micol Incorvaia interviene sui social e difende la figlia: attacco ad Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli

C’è tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra alcune donne della Casa. Da una parte troviamo Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli che, dopo iniziali dissapori, sono diventate inseparabili; dall’altra c’è Micol Incorvaia, che con le due ha avuto in queste settimane più di uno scontro (l’ultimo oggi!). A far discutere ultimamente sono state alcune dichiarazioni fatte dalla Marzoli in merito all’aspetto di Micol e alla sua presunta ‘poca igiene’; accuse queste che hanno scatenato la reazione di persone vicine alla Incorvaia, come la sua mamma.

La signora Corinna, mamma di Clizia e Micol Incorvaia, ha paragonato sua figlia minore a Cenerentola, mentre Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli alla due sorellastre della protagonista della famosa favola. Una stoccata che ha fatto in poche ore il giro del web.

Micol Incorvaia “è Cenerentola”, Antonella e Oriana “le sorellastre”…

Non è tutto perché, come fa notare Novella 2000, la frecciatina della mamma di Micol è stata poi condivisa anche sul profilo ufficiale della gieffina dal suo staff, rendendola ancora più virale, visto che molti l’hanno poi ricondivisa. Sul web d’altronde si accende sempre più la ‘guerra’ tra le due fazioni di fan: c’è chi appoggia Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli e chi, invece, trova che sia Micol ad avere ragione nell’intera querelle. Sta di fatto che questa rivalità darà ad Alfonso Signorini molto di cui parlare nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip 2022 che, ricordiamo, andrà in onda lunedì prossimo su Canale 5.

