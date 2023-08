Micol Incorvaia: “Sono stata vittima di deep fake”/ “Hanno pubblicato una mia foto totalmente nuda…”

Micol Incorvaia, una sua foto in costume è stata manomessa e diffusa in rete: “Nella foto originale…”

Brutta disavventura per Micol Incorvaia, tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La giovane, come riporta sui social BlogTivvu, è stata presa di mira dagli hater con un gesto oltremodo becero e sconsiderato. La fidanzata di Edoardo Tavassi ha raccontato l’accaduto attraverso un video messaggio spiegando come qualcuno abbia pensato bene di prendere una sua foto, normalmente vestita in tenuta estiva, modificandola “ad arte” per trasformarla in nudo integrale da divulgare poi in rete.

Oriana Marzoli ha litigato con Micol Incorvaia?/ Un indizio fa discutere: amicizia finita dopo il GF Vip?

“Sono stata vittima di deep fake, ovvero è stata presa una mia foto; nello specifico l’ultima che ho postato. E’ stata manomessa e repostata ritraendo me totalmente nuda, proprio nuda integrale“. Inizia così il video pubblicato da Micol Incorvaia volto a spiegare le dinamiche dell’ultimo attacco ricevuto sul web, che aggiunge: “Nella foto originale indossavo un costume e una t-shirt. Tantissima gente mi ha detto: ‘Micol queste cose non vanno lasciate impunite, la gente fa schifo, io al tuo posto mi sentirei umiliata non riesco ad immaginare l’imbarazzo che stai provando’ “. Nel riportare i messaggi di conforto ricevuti, l’ex volto del Grande Fratello Vip ha voluto sottolineare come il gesto non l’abbia minimamente scossa, tranquillizzando dunque i suoi fan.

Edoardo Tavassi, profilo fake ruba la sua identità e attacca Micol/ "Il suo cu*o fa schifo" la replica

Micol Incorvaia, reazione “da incorniciare” contro la cattiveria gratuita: “Vi ringrazio, ho fatto un figurone!”

“Raga, vi chiedo gentilmente di non avvelenarvi il sangue; in primo luogo perché che in questo mondo ci siano tante persone che, oltre a non avere un hobby, non sempre sono mosse dai migliori sentimenti o propositi più puri non è una novità dell’ultima ora”. Prosegue così il video messaggio di Micol Incorvaia – pubblicato sui social anche da BlogTivvu – che ha voluto rimarcare quanto il gesto riprovevole di qualche hater non abbia avuto alcun effetto sulla sua autostima e tenuta psicologica. “Sapete che in passato ci sono stati altri tentativi di mettermi in cattiva luce, affossarmi, e anche in quel caso io non sono stata toccata da queste vicende perché come in questo caso mi sento talmente pulita. Sono talmente a posto con la coscienza, talmente tranquilla, pura e cristallina che davvero la cosa non mi fa male“.

Micol Incorvaia e la "prova" di convivenza con Edoardo Tavassi/ "Nessuno dei due ce la fa più..."

La reazione di Micol Incorvaia, vittima di deep fake, è assolutamente lodevole; il suo modo di approcciare alla vicenda “brucia” gli auspici malsani degli hater che con il gesto della foto ritoccata avrebbero forse voluto vederla in lacrime. Non tutti però potrebbero avere la medesima forza; azioni del genere dovrebbero trovare sempre meno spazio di manovra sui social. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha poi concluso il suo messaggio ai fan con tanta sana auto-ironia: “Vi ringrazio per questa cosa e soprattutto vi porto alla riflessione, ma l’avete vista quella foto? C’ho due bocce così, mi hanno fatto fare un figurone, ringraziamoli!“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA