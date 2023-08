Uomini e donne: Matteo Ranieri e Luca Salatino, un sentimento che supera l’amicizia?/ L’insinuazione

Uomini e donne, Luca Salatino e Matteo Ranieri restano inseparabili dopo il trono classico

Luca Salatino e Matteo Ranieri, tra i tronisti più discussi nella storia del trono classico di Uomini e donne, destano un sospetto generale sul sentimento che li vincola. Anche dopo lo spazio e il tempo condivisi nel ruolo di tronisti, eredi al trono classico della popolare trasmissione sui sentimenti di Uomini e donne, i due giovani volti TV tornano al centro del gossip made in Italy, concedendosi una nuova vacanza insieme.

Matteo Ranieri e Luca Salatino non confermano il sospetto del web

Matteo Ranieri e Luca Salatino non nascondono di trascorrere del sano relax in coppia, nel mezzo della calda estate 2023. Questo dopo che le loro lovestory avviate al trono di Uomini e donne, con le rispettive donne scelte tra le corteggiatrici, Valeria Cardone e Soraia Allam, si siano concluse con la rottura dei rapporti tra i fidanzati. Nonostante le distanze geografiche tra loro Luca Salatino e Matteo Ranieri trovano spesso e volentieri modo, tempo e occasione per vedersi e trascorrere del tempo insieme, dopo aver appassionato i telespettatori con la condivisione del trono classico congiunto, che li ha visti emozionarsi alla visione dei rispettivi highlights d’amore nella ricerca della dolce metà avviata a Uomini e donne.

Entrambi hanno alle spalle una lovestory chiusa con una corteggiatrice conosciuta a Uomini e donne ed entrambi sono stati prima corteggiatori e poi tronisti al dating show condotto da Maria De Filippi in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

E c’é chi, nel fandom congiunto e i detrattori di Matteo Ranieri e Luca Salatino, sarebbe pronto a scommettere che gli ex tronisti stiano nascondendo all’occhio pubblico una liaison arcobaleno tra loro, con l’annesso sospetto che i due abbiano il timore di fare coming out su un amore omosessuale che li vincolerebbe. E tra i vari ultimi commenti degli utenti attivi via social, rilasciati sul conto degli ex Uomini e donne, Salatino ringrazia due utenti che esaltano l’amicizia tra lui e Matteo. Nessun like, invece, a chi sognerebbe il bromance. Insomma, almeno per il momento, da parte dei diretti interessati non é ufficializzata una relazione d’amore tra gli ex tronisti, amici per la pelle.

