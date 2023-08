I “Dik Dik” nuovi concorrenti del Grande Fratello?/ L’indiscrezione sul contratto

Grande Fratello, nuove indiscrezioni sul cast Vip: l’indiscrezione sui “Dik Dik”

Più ci avviciniamo al mese di settembre, maggiore sembra essere il rincorrersi di rumor e retroscena sui possibili volti che andranno a comporre il cast del Grande Fratello. La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sarà caratterizzata da un mix di personaggi noti del mondo dello spettacolo e personalità sconosciute. Buona parte delle indiscrezioni sono chiaramente riferite alla prima categoria e – come riporta 361Magazine – le ultime novità sembrano chiamare in causa un noto gruppo musicale: i “Dik Dik”.

A riportare la notizia della possibile partecipazione al Grande Fratello dei “Dik Dik” sono stati – attraverso i canali social – Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due esperti di gossip hanno fatto diversi nomi del corso delle settimane e – nel merito del gruppo musicale – è stata l’influencer a pronosticare la possibile partecipazione. A farle da eco, come riporta il portale, è poi giunto Amedeo Venza con tanto di retroscena: “Un’altra indiscrezione è che gli hanno annullato il contratto, quindi niente Grande Fratello”.

Grande Fratello, dal retroscena sul contratto annullato ai “Dik Dik” alle “incognite” su Cesara Buonamici

Dunque, stando a quanto raccontato da Deianira Marzano e Amedeo Venza sui social – e riportato da 361Magazine – per i “Dik Dik” l’esperienza al Grande Fratello sarebbe finita ancor prima di rinunciare. La band – secondo l’indiscrezione – sarebbe anche arrivata a sottoscrivere un contratto per la partecipazione al reality che però, per ragioni ignote, sarebbe stato successivamente annullato. Chiaramente siamo nel merito di indiscrezioni e rumor e non è detto che quanto trapelato sia realmente attinente al vero.

In ogni caso, lunedì 11 settembre il Grande Fratello aprirà finalmente i battenti e tutti i rumor circolati nel corso di queste settimane avranno modo di essere confermati o smentiti in maniera concreta. Ad oggi, le uniche certezze riguardano chi farà compagnia al conduttore, Alfonso Signorini, nel merito dei giudizi sulle dinamiche del reality. L’opinionista unica sarà infatti la nota giornalista Cesara Buonamici; chissà quale sarà il suo approccio e la metodologia di giudizio dato il ruolo inedito che andrà a ricoprire.











