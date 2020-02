Micol Incorvaia, sorella di Clizia/ “Bacio con Paolo Ciavarro? Mi ha imbarazzata…”

Micol Incorvaia è la sorella di Clizia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Classe 1993, anche lei rappresenta una vera e propria fashion addicted e seguendo le orme dell’ex moglie di Francesco Sarcina è spesso ritratta nei suoi scatti Instagram in outfit particolarmente glamour e non di rado proprio insieme alla sorella maggiore. Ad unirle, oltre all’immenso affetto è anche una somiglianza indiscutibile: “Un’altra foto insieme a Clizia e la gente comincerà a pensare che ci vogliamo bene sul serio”, scrive ironica sotto uno dei tanti scatti di coppia, poco prima dello scorso Natale, ai quali ne sono seguiti molti altri anche di recente. Micol non vanta gli stessi follower della sorella ma il suo futuro sembra essere proprio quello di influencer. E fino ad oggi la bella Micol ha dimostrato di avere tutte le carte in regola. Dalle informazioni finora emerse non sono trapelate ulteriori informazioni in merito alla sua vita privata. Di recente Micol ha preso le difese della sorella Clizia pubblicamente. Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, la giovane l’ha difesa da chi ha accusato Clizia di aver voluto diffondere i particolari intimi della sua storia con Francesco Sarcina al solo scopo di cavalcare l’onda del gossip: “Mia sorella mai avrebbe voluto che questa storia uscisse fuori anche assolutamente non vera. Se non quel bacio di cui abbiamo avuto conferma da lei se stessa”.

MICOL INCORVAIA, SORELLA DI CLIZIA: COSA PENSA DELLA STORIA CON PAOLO CIAVARRO

Di recente Clizia Incorvaia ha iniziato una conoscenza sempre più intima con Paolo Ciavarro. Cosa ne pensa la sorella Micol? Ne ha parlato di recente tra le pagine del settimanale DiPiù Tv, ammettendo di aver vissuto un certo imbarazzo: “Sono sincera, al primo bacio tra Clizia e Paolo mi sono sorpresa e anche un po’ imbarazzata: è sempre mia sorella!”, ha ammesso. Micol ha commentato anche il presunto fidanzato rimasto fuori dalla Casa prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “Sicuramente Clizia era combattuta, ma alla fine con Tiberio non c’era alcun vincolo…”, ha spiegato. Ma quale sarebbe il suo preferito tra Paolo Ciavarro e Tiberio Carcano (il quale ha di recente ammesso per bocca dell’amica Barbara d’Urso di aver lasciato a Clizia la libertà di entrare da single)? “Sono due tipi completamente diversi… Uno è un grande professionista e una brava persona, Paolo, invece, sembra più un principino… Il classico sognatore…”. Micol ha infine commentato l’attuale relazione tra Clizia e Paolo, ed in merito ha voluto mettere le mani avanti: “Sono belli insieme, ma hanno comunque un percorso di vita diverso… Lei ha una separazione in atto e c’è un bambino di mezzo… Quando usciranno dalla Casa ne sapremo di più…”.

