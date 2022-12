Micol Incorvaia vs Antonella Fiordelisi/ “Stron*a di mer*a!”, “Questa è pazza…”

Volano parole grosse nella casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Possiamo parlare di insulti veri e propri. Tutto è cominciato già durante la clip sulla lite tra la sorella di Clizia ed Edoardo Tavassi. Micol se l’è presa, infatti, anche con Antonella a cui ha dato della “stron*a di merda”, mentre Antonella ha replicato durante la visione del filmato dicendo “ma questa è pazza”.

Antonella Fiordelisi: "Se amo ancora Edoardo? Sì, ma voglio stare sola"/ Lui: "Anch'io la amo ma…"

I toni si sono alzati dopo la messa in onda, con Antonella che ha subito portato l’attenzione su di sé. “Io sono scioccata, ora la colpa è mia se lui ha dei dubbi su di te. Questa è follia”. Ma Micol ha subito replicato: “Non sei sempre la protagonista, nessuno ti ha dato la colpa, rilassati”.

Lite tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

“Per me è grave che dici che non sono attratta da lui, parlo sempre di bei ragazzi e mi butto addosso a Daniele”, ha proseguito Micol Incorvaia. Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022 ha cominciato a incanzarla: “Non fare la santarellina. Ogni volta devo vedere queste clip e vedere la gente che parla da dietro, hai rotto. Mi devo sentir dire stron*a di merda, mi fa schifo”. Alfonso Signorini ha invano chiesto di abbassare i toni e moderare il linguaggio. Ma la lite è proseguita con Micol che l’ha punzecchiata: “Una parola sai e usi sempre quella”. Antonella invece ha replicato: “Sei sempre scurrile e usi turpiloqui, tu non hai linguaggio forbito”.

Stefano Fiordelisi pronto per un confronto con la figlia Antonella?/ Lui interviene…

LEGGI ANCHE:

Ginevra Lamborghini e il duro affondo a Antonella Fiordelisi/ "Sei la nemica..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA