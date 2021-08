Micol Olivieri contro Niccolò Centioni/ L’ex dei Cesaroni: “Minata la mia serenità”

Micol Olivieri e Niccolò Centioni sono stati due degli attori più amati dai fans de I Cesaroni, la famosa fiction in cui lavoravano anche Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi. Nella serie tv, Alice e Rudy erano legati da un profondo affetto. Arrivati sul set quando erano solo dei bambini, Micol Olivieri e Niccolò Centioni sono cresciuti insieme come fratelli. Qualcosa, però, nel corso degli anni si è rotto e i due si sono allontanati irrimediabilmente. Tutto è accaduto dopo la partecipazione a Pechino Express di cui entrambi hanno parlato negli scorsi giorni.

Oggi, Micol Olivieri è tornata sull’argomento rispondendo a Niccolò che, in merito ad una lite avuta con la collega durante Pechino Express, ha spiegato di essersi scusato pubblicamente. “Le discussioni di cui parla questo ragazzo che ha lavorato con me per anni, sono discussioni che avevamo praticamente come fratello e sorella. Perché noi siamo cresciuti come fratello e sorella. Quindi erano discussioni che avevano un peso relativo. Le discussioni che non sono state montate durante Pechino Express, a sua detta, non esistono. Non è stata montata una sua frase molto grave, di cui ovviamente io non farò parola”, ha fatto sapere la Olivieri attraverso Instagram come riporta il portale Gossip e Tv.

Micol Olivieri, amicizia finita cn Niccolò Centioni: l’attrice svela i dettagli

Sono passati anni da quando Micol Olivieri e Niccolò Centioni condividevano il set de I Cesaroni. Tra i due attori era nata un’amicizia profonda che oggi non c’è più. Micol che, nel frattempo, si è sposata ed è diventata mamma di due bambini, sui social, parlando del rapporto con Niccolò ha inoltre svelato il motivo che l’ha spinta ad allontanarsi.

“Questa famosa discussione che c’è stata fra di noi probabilmente l’ha avuta da solo il signore in questione, perché non è esistita. Nel momento in cui si è conclusa l’ultima stagione dei Cesaroni io ero incinta, ho iniziato a leggere nuove dichiarazioni, sempre su questo. Quando una persona si permette di minare la mia serenità e quella della mia famiglia a quel punto è fuori. Sfruttare la mia gravidanza, il mio matrimonio e la nascita di mia figlia per rilasciare dichiarazioni mi è sembrato squallido”, ha concluso.

