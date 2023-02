Micol, Tavassi e Donnamaria, nuovi retroscena sul Van-gate al GF Vip/ “Sapevamo di sbagliare ma…”

Nuovi retroscena sul Van-gate al GF Vip: parla Micol Incorvaia

Continua a far discutere il ‘Van-gate’ al Grande Fratello Vip. Così è stato ormai soprannominato il caso scatenatosi nella Casa dopo la notte trascorsa in Van da Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia tra confidenze piccanti e dichiarazioni ‘irripetibili’, a detta di Signorini. Dopo il caos scatenatosi in diretta, con tanto di provvedimenti disciplinari per i quattro coinvolti, della questione si è continuato a parlare nella Casa e in vari confessionali.

Si è sbilanciata tanto Micol Incorvaia che, in confessionale, ha rivelato nuovi dettagli di quella notte: “Il mio scopo non era stare lì a parlare con loro, io me lo sono tolto per andare a dormire sinceramente, non pensavo si creasse tutta sta roba! Sapevo che stava infrangendo il regolamento, però in quel momento non ci abbiamo pensato.”

Edoardo Donnamaria: “Se non avessi avuto un tic col microfono…”

Edoardo Tavassi si è invece detto dispiaciuto per l’accaduto, rivelando che questo tipo di conseguenze non sono però una novità per lui: “Sono le cavolate che faccio da quando sono piccolo, come quando andavo dal preside e mi sospendevano in continuazione.” ha spiegato. Durante una chiacchierata con Tavassi, anche Donnamaria ha rivelato un altro dettaglio di quella sera: “C’ho avuto un tic che facevo così col microfono, altrimenti…” Parole con le quali Edoardo ha voluto far intendere che, se non avesse continuamente manomesso il microfono, probabilmente non sarebbero riusciti ad ascoltare la loro conversazione.

