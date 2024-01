Microsoft è la società che vale di più al mondo/ Sorpasso su Apple grazie agli investimenti nell’IA

Microsoft torna ad essere la società di maggior valore al mondo, superando Apple. A riportarlo, come si legge su TgCom24.it, è il Financial Times, spiegando che le azioni della società co-fondata da Bill Gates sono aumentate dell’1 per cento, portando quindi il valore totale a 2.870 miliardi di dollari, poco sopra Cupertino. Le recenti difficoltà della Mela per via dell’Apple Watch e le incertezze legate all’iPhone, unite all’ottimismo degli investitori su Microsoft in merito all’intelligenza artificiale, hanno spinto il gigante di Redmond a portarsi in vetta alle aziende con il maggior valore al mondo.

Grande merito quindi agli enormi investimenti nei confronti dell’AI da parte di Microsoft, a differenza invece di quanto fatto da Apple che per ora non ha ancora spinto il piede sull’acceleratore verso l’intelligenza artificiale. Nel contempo si sono registrate delle vendite dell’iPhone in calo, in particolare in Cina, oltre al divieto di vendere l’Apple Watch negli USA per un brevetto che sarebbe stato violato. Nei prossimi giorni uscirà il visore rivoluzionario della Mela: basterà a “risollevare” l’azienda?

MICROSOFT È LA SOCIETÀ CHE VALE DI PIÙ AL MONDO: LA RIVALITÀ CON MICROSOFT

Come ricorda TgCom24.it, Apple e Microsoft sono rivali da 40 anni, fin dagli anni ’80, quando la società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak accusò Microsoft di aver rubato il “look and feel” del suo software per computer Macintosh. Ad inizio anni ’90, invece, Cupertino perse una causa sul copyright contro Windows, consentendo così a Microsoft di dominare il mercato dei computer per svariati anni.

E’ stato grazie all’enorme successo dell’iPhone che la Mela ha potuto superare gli storici rivali nel 2010. Il controsorpasso si era avuto nel biennio 2020-2021 anche a causa del covid, quindi la nuova avanzata di Apple fino a ciò che è stato certificato nelle ultime ore dal Financial Times: vedremo cosa accadrà nel corso dell’anno da poco iniziato ma viste le prospettive legate all’IA la classifica potrebbe non cambiare.

