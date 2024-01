Microsoft, violati account e-mail dirigenti/ L’azienda: “Gruppo hacker legato ai servizi segreti russi”

Secondo quanto emerso nelle ultime ore alcuni hacker che sarebbero legati ai servizi segreti russi avrebbero violato alcune e-mail dei dirigenti senior di Microsoft, la società che vale di più al mondo. A rivelarlo, come si legge sul sito di RaiNews, un documento giudiziario che è stato presentato dallo stesso gigante di Redmon, e secondo cui l’autore di tale attacco informatico sarebbe Midnight Blizzard, il nome di un gruppo di cybercriminali che collabora appunto con i servizi segreti stranieri della Russia. Microsoft, già lo scorso agosto 2023, aveva parlato così a proposito di un altro attacco informatico subito, puntando il dito nei confronti dei russi: “E’ noto che questo attore prende di mira principalmente stati, entità diplomatiche, organizzazioni non governative e fornitori di servizi IT, negli Stati Uniti e in Europa”.

Dote scuola Lombardia, più di 2 milioni di euro agli studenti meritevoli/ Premiati 2.877 alunni lombardi

Il gigante americano aveva poi aggiunto: “Cercano di raccogliere informazioni spiando interessi stranieri a lungo termine”. Secondo quanto sostenuto dall’azienda co-fondata da Bill Gates, di recente in vista in Italia da Giorgia Meloni, le attività di Midnight Blizzard, gruppo noto anche come Nobelium, risalirebbero all’inizio del 2018. L’attacco era scattato a novembre del 2023, quando gli hacker erano riusciti a violare le password di una serie di account, ottenendo l’accesso ad un vecchio account di prova, così come sottolineato da Microsoft sempre nel documento di cui sopra.

Elena Cecchettin: “Solidarietà alla famiglia di Giulia Tramontano”/ “Si dà troppo spazio al femminicida”

MICROSOFT, VIOLATI ACCOUNT E-MAIL DIRIGENTI: LA BRECCIA POI L’INTRUSIONE

Attraverso questa “breccia”, i criminali della rete hanno così avuto accesso ad alcuni account dei dipendenti dell’azienda tech, compresi quelli dei dirigenti e quelli dei membri dei team di sicurezza.

L’azienda ha fatto sapere che: “Agiremo immediatamente per applicare i nostri attuali standard di sicurezza ai sistemi legacy di proprietà di Microsoft e ai processi aziendali interni, anche se questi cambiamenti rischiano di interrompere i processi aziendali esistenti”. Si tratta dell’ennesima cyberintrusione da due anni a questa parte, da quando cioè è scattata l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo.

Via Lattea, scoperto un oggetto misterioso/ Studiosi: “Un mix fra un buco nero e una stella di neutroni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA