Mida è fidanzato?/ “Amici? Ho sempre creduto in quello che facevo” e smentisce la storia con Alice Carollo

Mida, la voce di Rossofuoco, ha una nuova fidanzata? Il cantante balzato alla grande popolarità dopo la recente partecipazione nel talent show Amici di Maria De Filippi si gode un’estate all’insegna del successo, mentre i suoi brani spopolano sui social e nella classifiche streaming. Christian Mida, questo il suo nome completo, è nato a Caracas ma giovanissimo si è trasferito in Italia. Dalle pagine di Vanity Fair ha parlato delle sue origini: “sono nato a Caracas e ci ho vissuto fino ai due anni: poi ci siamo spostati in Italia, anche se sono tornato spesso in Venezuela durante la mia vita”. Un bambino che ha vissuto un’infanzia felice circondato dall’affetto e dall’amore della sua famiglia anche se la passione per la musica è arrivata qualche anno dopo quando ha iniziato a frequentare una scuola media musicale. Poi la prima grande occasione grazie ad Emis Killa: “mi contattò su Instagram prendendomi sotto la sua ala e facendomi fare i miei primi live, aprendo il suo tour”.

Poi arriva Sanremo Giovani e poco dopo l’ingresso nella scuola di Amici che gli regala la popolarità: “sono molto determinato e, anche se i dubbi sono leciti e sono molto autocritico, ho sempre creduto in quello che facevo, continuando a camminare dritto senza lasciarmi buttare giù da un milione di visualizzazioni in più o in meno. I percorsi si costruiscono con la costanza e il duro lavoro”.

Mida: dopo Gaia di Amici ha una nuova fidanzata?

L’esperienza di Amici di Maria De Filippi ha regalato a Mida non solo il successo come rapper, ma anche un grande amore visto che tra i banchi di scuola ha conosciuto la ballerina Gaia con cui ha vissuto una bellissima relazione. I due sin dall’inizio della loro permanenza in casetta hanno legato tantissimo fino ad innamorarsi, ma poco prima dell’inizio del serale qualcosa si è rotto tra i due con la ballerina che è letteralmente sbottata accusando Mida di averla presa in giro. Come stanno davvero le cose? Una cosa è certa tra Mida e Gaia è tutto finito e c’è chi ipotizza nella vita del rapper possa esserci una nuova fidanzata. Di chi si tratta?

Voci di corridoio parlano della influencer e tik toker Alice Carollo con cui Mida è stato anche sorpreso durante una diretta sui social. C’è chi ha spoilerato sui due “si stanno frequentando”, ma i fan del cantante sono andati dritti al sodo chiedendogli “ma tu cosa ci fai a casa di Alice? Come mai siete insieme?”. Mida non si è tirato indietro, anzi ha risposto: “questa in realtà è casa mia”, ma non ha confermato la relazione con Alice. Sarà davvero così?











