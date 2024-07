Mida di Amici 23, la nuova fidanzata è Alice Carollo?/ Indizi social e gossip acceso: “Si frequentano”

Alice Carollo è la nuova fidanzata di Mida di Amici 2024? Indizi non lasciano spazio a dubbi

Dopo il breve flirt con Gaia De Martino nato e concluso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi 2024, Mida, vero nome Christian Prestato, sembra aver voltato pagina con un nuovo amore. Nei giorni scorsi, infatti, è iniziato a circolare il rumor su Alice Carollo nuova fidanzata di Mida e molti indizi sui social, a partire dai like e commenti, lasciano poco spazio a dubbi. Tutto è nato quando durante una diretta con Il Rosso della giovane poco dopo l’inizio della live è apparso Mida dietro alla ragazza.

Nel dettaglio Il Rosso ha subito chiesto al cantante: “Ma tu cosa ci fai a casa di Alice? Come mai siete insieme?” ed in evidente imbarazzo il cantante ha ammesso: “Questa in realtà è casa mia”. Il Rosso non ha mollato: “Che bello, quindi vi siete fidanzati? Lei è la tua nuova fidanzata?”. I due hanno risposto con un timido no, che non ha convinto nessuno e il Rosso ha continuato: “Alice ma che combini?”. E non è tutto, a dare conferma ai rumors è intervenuto anche l’esperto di gossip Amedeo Venza che sui social ha ammesso “Posso dirvi che si frequentano, da poco, ma si frequentano”. Insomma, c’è un flirt in corso tra Mida e Alice Carollo.

Chi è Alice Carollo, nuova presunta fidanzata di Mida: tiktoker e modella

Gossip accesso e fari puntati sulla vita privata del giovane cantante, ma chi è la nuova fidanzata di Mida, Alice Carollo? Classe 2002, la creator parla fluentemente inglese, francese e spagnolo ad un buon livello. È appassionata di sport ed in passato ha praticato ginnastica ritmica, nuoto e atletica ha studiato anche danza, stili classico e moderno e hip hop. Al momento è una content creatore attiva soprattutto su Tik Tok ma studia cinema e recitazione e lavora come attrice, creator e modella. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 190.000 followers, ama viaggiare, la moda e il make-up. Adesso sempre proprio che stia nascendo qualcosa di importante con Mida di Amici 2024.











