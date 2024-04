Mida e Gaia, ritorno di fiamma ad Amici 2024?/ Scoop dal serale: “Riavvicinamento in corso”, cos’è successo

Ritorno di fiamma tra Mida e Gaia ad Amici 2024? Lo spoiler dal quinto serale

Il rapporto tra Mida e Gaia De Martino ad Amici 2024 continua a tenere incollato alla TV i fan del talent di Canale 5. Inizialmente amici, sono poi diventati una coppia. Tuttavia, all’inizio del serale, Mida ha manifestato la volontà di prendersi una pausa dal rapporto per potersi dedicare anima e corpo al suo percorso musicale. Una decisione che Gaia non ha inizialmente accettato, ma che li ha poi allontanati.

Eppure, negli ultimi giorni, alcuni daytime hanno messo in evidenza atteggiamenti ambigui di Mida che, nonostante la decisione di chiudere la storia con Gaia, continua a rimanerle vicino e a cercarla. Atteggiamento che ha scatenato l’ira delle amiche della ballerina, che l’hanno invitata a ‘non cascarci’, al fine di evitare un’ulteriore sofferenza.

“Riavvicinamento in atto tra Mida e Gaia ad Amici”: cos’è successo

Facile a dirsi ma sicuramente difficile a farsi per Gaia, che continua a provare per Mida sentimenti forti. Se c’è chi, dunque, spera che la ballerina non ci caschi, molti fan della coppia sperano nel loro ritorno di fiamma ad Amici 2024. E quanto accaduto nel corso del quinto serale alimenterà certamente questa speranza. Stando, infatti, a quanto fa sapere la pagina Instagram GossipTv, durante la puntata ci sono stati alcuni gesti tra Mida e Gaia che sembrerebbero confermare il riavvicinamento.

“Riavvicinamento tra Gaia De Martino e Mida. – si legge nelle anticipazioni – Durante il ballottaggio finale Mida ha cambiato posto e ha accarezzato la guancia di Gaia. Mentre Aurora e Sarah si esibivano per salvarsi dall’eliminazione, Gaia era molto provata e si è messa a piangere. Il cantante è andato a cercarle un fazzoletto.” Questo è bastato per portare i fan della coppia a sperare che questi gesti sanciscano il ritorno di fiamma tra Mida e Gaia ad Amici 2024.

