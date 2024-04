Mida e Gaia sono tornati insieme ad Amici 2024?/ Lucia mette in guardia la ballerina: “Perché fai il clown?”

Mida e Gaia di nuovo vicini ad Amici 2024

Il serale di Amici 2024 ha regalato una grande gioia a Mida e Gaia, ma anche un grande dolore. I due, infatti, hanno messo fine alla loro relazione e la scelta è arrivata soprattutto da Mida timoroso di non poter dare alla ballerina ciò che desidera perché concentrato sul proprio percorso. Dopo la rottura, Gaia ha provato a riavvicinarsi senza, tuttavia, riuscire a sciogliere il cuore dell’ex fidanzato. Nelle scorse ore, però, tra i due c’è stato un nuovo avvicinamento. Nel daytime andato in onda il 4 aprile, Mida ha invitato la sua ex ad ascoltare il suo nuovo brano: “Vuoi sentire come abbiamo cambiato il pezzo?”. Gaia ha accettato avvicinandosi all’ex fidanzato.

L’atteggiamento dei due ha fatto torcere il naso a Lil Jolie e Lucia che, assistendo alla scena del giardino, hanno espresso perplessità soprattutto sulla scelta di Gaia. “Ho perso le speranze, non vuole capire. Poi ci sta male” ha commentato la cantante.

Gaia si riavvicina a Mida: il rimprovero di Mida

Lucia, dopo essersi ritrovata da sola con Gaia, ha provato a mettere in guardia l’amica per evitarla ulteriori sofferenze non risparmiandole neanche un piccolo rimprovero. “Perché fai il clown mettendoti vicina a lui?“, ha detto Lucia che, poi, andando in cucina, ha esortato Gaia, ancora vicina a Mida, ad andare a dormire. “Non posso parlare con Gaia perché ci siamo lasciati?”, chiede Mida infastidito.

“Hai ragione, mi ha chiesto di sentire la sua musica. Non volevo litigare. Se fosse stato pomeriggio, gli avrei detto di no. Avremmo litigato se avessi detto di no, stasera, e non mi andava“, si è giustificata Gaia. “Se tu fai finta di niente, anche lui si sente a suo agio nel far finta di niente. Ti darà abbracci, e farà altre cose” ha aggiunto Lucia.











