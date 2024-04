Mida: “Que Pasa” é il tormentone dell’estate?/ Le reazione al nuovo inedito di Amici 2024

Amici 2024, Mida conquista tutti con l’inedito Que pasa

Tra i grandi protagonisti della quinta puntata serale di Amici 2024, Mida si impone come finalista con la presentazione del nuovo inedito, Que Pasa. Finito al nominato al ballottaggio eliminatorio, per poi salvarsi dal rischio, Mida canta e incanta esibendosi sulle note del nuovo inedito che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate, dal titolo Que pasa. Accade al quinto appuntamento serale di Amici, in onda il 20 aprile.

Amici 2024: Holden canta Lazza e incanta al 5° serale/ La cover di "Morto mai" é trend su TikTok!

Sin dalla prima esibizione, l’inedito che a primafirma Il sussidiario.net può dirsi una preannunciata BOP dalla potenziale risonanza internazionale fa breccia nel sentiment degli utenti nel web. Tanto che l’esibizione sensazionale dell’allievo cantautore di Lorella Cuccarini é ora un trend tra gli highlights della puntata su TikTok, segnando un tripudio di interazioni social di consenso dell’occhio pubblico.

Lil Jolie: "Sono diventata una donna, non ho rimpianti..."/ Le prime parole dopo l'eliminazione ad Amici 2024

Que Pasa di Mida diventa un trend di Amici 2024 di Maria De Filippi

“Ti ho preso un fiore per strada….hai preso la mira con gli occhi… mi punti le mani a pistola.. bella e dannata come Caracas”, canta tra i lyrics più suggestivi di Que Pasa, il cantautore aspirante hitmaker in corsa per un posto alla finale di Amici 2024, Mida.

Nel corso dell’esibizione sensazionale, inoltre, non passa inosservata l’eccitazione dell’ex del cantautore, Gaia De Martino: prima di ricevere l’amaro verdetto dell’eliminata la ballerina si abbandona al canto sfrenato sulle note del nuovo tormentone all’orizzonte, Que Pasa.

Gaia De Martino: "Ci sono stati momenti difficili..."/ Lo sfogo dell'eliminata ad Amici 2024

Al di là della rottura in amore sofferta con il cantautore, quindi, Gaia De Martino continua a nutrire della stima sul piano artistico verso Mida. Che l’allievo di Lorella Cuccarini possa imporsi nella rosa dei finalisti di Amici 2024, non può ormai dirsi azzardato. E in occasione del daytime settimanale di Amici di Maria De Filippi lo stesso Mida sembrava voler preannunciare il fenomeno di Que pasa anticipando la sua svolta stilistica musicale che strizza l’occhio al sound nel mainstream internazionale. Nell’anticipazione lui dichiara di voler diventare un artista International. E proprio con l’inedito Que Pasa il giovane potrebbe avere la strada spianata verso il debutto nel mercato estero della musica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA