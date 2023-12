Miele (Lega): “Nessuna chiusura di scuole, accuse infondate”/ “Nuovi docenti per sostituire vicepresidi”

Giovanna Miele, deputata della Lega e componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, in una intervista a Il Tempo, ha parlato della proposta di legge sul dimensionamento scolastico, che ha ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri. “La proposta porta questo nome, ma di dimensionamento non ha proprio nulla, anzi ampliamo il personale scolastico e miglioriamo la gestione del lavoro all’interno delle nostre scuole”.

È in virtù di ciò che non ci sarà alcuna chiusura di istituti scolastici. “Quelle mosse dalle opposizioni sono accuse infondate che non trovano nessuna evidenza in questa proposta che, al contrario, si impegna a correggere una significativa distorsione nel funzionamento degli istituti scolastici”. E l’esponente del Carroccio ribadisce: “L’istruzione e la formazione sono la nostra stella polare e la linea che ha segnato il lavoro della Lega in Parlamento e al governo, anche grazie all’impegno del ministro Giuseppe Valditara”.

Miele (Lega): “Nessuna chiusura di scuole, accuse infondate”. La proposta di legge

La proposta di legge del ridimensionamento scolastico, in tal senso, prevede anche l’assunzione di nuovi docenti. “Attraverso questo provvedimento i vicepresidi chiamati a dover gestire funzioni amministrative e organizzative potranno finalmente chiedere di dedicarsi a tempo pieno a quei compiti, senza penalizzare la didattica dei ragazzi. Ad indicare una visione strategica che la Lega ha dell’istituzione scuola, garantendo ruoli e competenze da mettere al servizio della comunità attraverso la dignità del lavoro”, ha rivelato la deputata Giovanna Miele.

I posti rimasti vacanti verranno colmati in breve termine. "Una buona notizia per tanti insegnanti che saranno immessi nel sistema scolastico italiano, ma anche per le famiglie e i territori, rispetto a quanto accadeva fino ad oggi con un dirigente titolare su una sede scolastica e reggente sulle altre". E conclude: "Siamo convinti che quella degli insegnanti sia una professione estremamente preziosa e di grande responsabilità, che merita grande attenzione".











