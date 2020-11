Mietta “Attacchi di panico? Il primo a 13 anni”/ “La maternità mi ha salvata..”

Mietta è stata tratta in salvo dalla maternità e dall’arrivo di suo figlio Ian nella sua vita. Questo è quello che possiamo dire della nuova Mietta, l’interprete che superati i 50 anni, ha avuto modo di tirare le somme della sua vita facendo i conti anche con quello che le è successo in passato, quando ha dovuto fare i conti con la sua insicurezza e la sua timidezza ma anche con gli attacchi di panico che l’hanno travolta sin da quando aveva 12 anni. Proprio ieri è stata ospite di Rai1 Paola Perego che ha una storia molto simile a Mietta in questo, anche per quel che riguarda le età in cui le due sono state sconvolte da questa malattia oscura che non si vede e con la quale è difficile combattere da soli. La stessa interprete, ospite a Verissimo qualche mese fa, lo ha spiegato molto chiaramente.

Mietta e il suo rapporto con gli attacchi di panico tra paure e timori

In particolare, ai microfoni di Silvia Toffanin, Mietta ha spiegato che tutto questo è legato alla separazione dei suoi genitori: “Ho sofferto di attacchi di panico. Io credo che vada raccontata questa cosa perché sono sicura che faccia bene anche a chi ne soffre come me. Per me sono stati tanto violenti, tanto forti. Quando i miei genitori si sono separati è il periodo in cui ne ho sofferto di più”. Poi più precisamente rivela di aver vissuto una “sensazione angosciante che non si può spiegare” ammettendo di aver contato sull’aiuto di qualcuno: “A 12 anni ho avuto il mio primo attacco di panico ed erano fortissimi, una sensazione angosciante che non si può spiegare. Oggi non ne ho più. Non è così semplice venirne fuori, ma si può, con l’aiuto di qualcuno e con l’aiuto di se stessi. Penso mi venissero perché ho un’ipersensibilità, sono molto emotiva. Anche al primo Sanremo mi vergognavo, pensavano tutti che fossi cupa ma ero solo molto timida e insicura”.



