Daniela Miglietta, in arte Mietta, sarà una delle grandi ospiti della trasmissione tv Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e che andrà in onda quest’oggi. Mietta è una nota cantante italiana nata a Taranto il 12 Novembre 1969 e ha fatto il suo debutto nel 1987. Ma andiamo a conoscere meglio chi è davvero Mietta.

Fin dalla sua adolescenza la donna frequenta scuola di musica, canto e di recitazione. Fonda una Cover Band, Ciak, e nel 1987 fa il suo debutto come attrice in uno sceneggiato chiamato Nasce Una stella, 240 puntate che vengono trasmesse e in quel periodo Mietta debutta a Sanremo 1988, con il brano Sogno. Replay l’anno successivo con la donna che vince nella categoria Nuovi con il brano Canzoni.

Oltre a questo vince anche il premio della Critica e l’anno dopo canta Vattene Amore insieme ad Amedeo Minghi. Questa canzone ottiene un grande successo, vince Dieci dischi di Platino e per diversi anni resta sulla scena musicale italiana. Nel 1996 è la doppiatrice di Esmeralda nel Gobbo di Notre Dame e l’anno successivo debutta come attrice nella serie La Piovra 8 con Luca Zingaretti e Raoul Bova.

Mietta racconta come ha affrontato la bulimia

Una carriera ricca di successi quella di Mietta con prosegue a lavorare nell’unione tra musica e cinema. Ha partecipato in passato anche a Tale e Quale Show, nel 2021 partecipa anche a Ballando con le Stelle dove viene eliminata dopo poche puntate. Per quel che riguarda la vita privata la donna è sempre stata piuttosto riservata, negli anni ha avuto una lunga relazione con l’attore di Cento Vetrine Brando Giorgi.

Successivamente poi avrà una relazione con un chitarrista e da lui avrà il suo primo figlio, nato nel 2010 e di nome Francesco Ian. La donna si prende una pausa di 4-5 anni per dedicarsi al figlio. Nel corso della sua vita la cantante ha sofferto di attacchi di panico piuttosto gravi e la donna ha raccontato più volte di questo suo problema. Lo scorso anno ha raccontato a La Volta Buona del suo problema con la bulimia e la donna si soffermò:

“Un anno fa mi sono reso conto che rifiutavo il mio corpo e avevo un rapporto compulsivo con il cibo. Se vomitavo? La bulimia non è solo quello, inizialmente non lo sapeva nessuno poi ho deciso di parlarne con la mia psicologa e abbiamo fatto un grande lavoro per migliorare su me stessa”.