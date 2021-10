Mietta e Maykel Fonts a Ballando con le Stelle/ Complicità tra cantante e ballerino

Mietta e Maykel Fonts sono una delle coppie che partecipano alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Secondo le indiscrezioni è una di quelle da cui ci si aspetta più scintille. Sono affiatati e, stando alle prove, tra i due c’è molta complicità.

Mietta, il cui vero nome è Daniela Miglietta è una cantante. L’apice del suo successo arriva nel 1989, quando vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano Canzoni. L’anno successivo, in coppia con Amedeo Minghi, si piazza al terzo posto con la canzone Vattene Amore, un vero e proprio tormentone, ancora oggi famoso in tutto il mondo. Oltre alla carriera di cantante, si è cimentata in quella di attrice e ha al suo attivo diversi ruoli sia al cinema che in televisione. Nel 1996 presta la sua voce ad Esmeralda nel film Disney Il Gobbo di Notre Dame. Tra le sue interpretazioni vanno ricordate quelle in La Piovra e Donne di Mafia. Maykel Fonts è un ballerino e coreografo cubano, che dal 2013 fa parte del programma di Milly Carlucci. Comincia a ballare sin da piccolo e si diploma a 22 anni alla Tropicana, una delle scuole più famose del suo Paese. In seguito si trasferisce negli Stati Uniti e poi in Italia specializzandosi in diversi stili di ballo, dal jazz alla salsa alla danza contemporanea. Se in America riesce a diventare coreografo, è solo in Italia che trova il successo, lavorando con professionisti quali Raffaele Paganini e Steve La Chance. Ha al suo attivo diverse partecipazioni televisive, dal Festival di Sanremo al Festilvalbar, fino a Domenica In. L’anno scorso era in coppia con Alessandra Mussolini, ma purtroppo ha dovuto rinunciare alla finale a causa del Covid.

Davide Tagliapietra e Ian, ex compagno e figlio Mietta/ Lei: "il regalo più bello della vita"

Mietta e Maykel Fonts a Ballando con le Stelle: le dichiarazioni

Mietta e Maykel Fonts hanno rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La cantante, attraverso tutti i suoi canali social, si è detta molto felice ed entusiasta di questa nuova avventura: non vede l’ora di essere sul palco. È felice, non solo, di poter ballare, ma anche di fare nuove e interessanti conoscenze. Nonostante la fatica e il sudore, è contentissima di potersi misurare con il ballo. C’è anche un altro motivo per cui la cantante è felice di questa esperienza, ovvero quello che tra le concorrenti del talent c’è la sua cara amica Sabrina Salerno.

Mietta, chi è il fidanzato?/ La cantante: "è una storia in costruzione"

Per quanto riguarda il suo partner, ha rivelato, c’è così tanto affiatamento che la conduttrice Milly Carlucci li ha definiti una coppia “caliente”. Il sole che contraddistingue le loro Terre d’origine, d’altronde, gioca a loro favore e la sensualità è una delle caratteristiche di entrambi. Il maestro pretende tanto dall’allieva e lei non demorde, nonostante, a volte, a suo dire sembra esagerare. Da loro ci si aspetta tanta voglia di far bene.

LEGGI ANCHE:

Daniela Battizzocco e Mietta, moglie ed ex compagna di Brando Giorgi/ Chi sono?

© RIPRODUZIONE RISERVATA