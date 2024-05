Mietta/ “Non lo sopportavo”, dal retroscena su Vattene Amore al successo del nuovo singolo Bang

Mietta torna in tv con Io Canto Family: nuova sfida per l’interprete di Vattene Amore

Nuova sfida televisiva per Mietta, che torna questa sera lunedì 20 maggio a Io Canto (Family) dopo la fortunata esperienza in Io Canto Generation. Una lunga carriera alle spalle, tanti brani iconici e tanta voglia di mettersi in gioco. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantante ha ripercorso le tappe principali del suo percorso, partendo da una curiosità su quello che è il suo nome d’arte. Un nickname che, almeno inizialmente, la cantante proprio non sopportava. Lo trovava “banale, insulso, sdolcinato”.

Tra i più grandi successi c’è Vattene Amore, canzone scritta originariamente Patty Pravo, Mina o Ornella Vanoni: “Su di me c’erano dei dubbi: ‘Non riesci ad arrivare alla nota’, dicevano. Alla fine, Amedeo Minghi, che aveva scritto la canzone, si convinse dopo una prova al piano”, racconta Mietta. “Il ritornello non lo sopportavo, mi dava fastidio, gli ho dichiarato guerra, ma avevo vent’anni, non capivo che la vita va alleggerita con l’ironia […] Dopo dieci anni ci ho fatto pace e me ne sono innamorata di nuovo, come succede con le persone”.

Il ritorno in scena di Mietta tra ritmo e sensualità

Tra passato e futuro, il presente si chiama Bang, ovvero l’ultimo singolo inedito realizzato dalla cantante. Una canzone che i fan di Mietta hanno accolto con grande entusiasmo, per il ritmo e la sensualità dilagante. “BANG parla di chi non ha paura di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, di chi non ha paura di amare fino in fondo, del resto non ci sono prede ne cacciatori ma ci si prende il rischio di amare, sbagliare e magari farsi male”, ha raccontato l’artista a proposito della nuova canzone, in un passaggio su Allmusicitalia.it.

“Tanto alla fine ne vale sempre la pena. L’amore del resto è anche un gioco di seduzione dove vale tutto, persino caricare il cuore e fare Bang!”.











