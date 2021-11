Mietta e Maykel Fonts, ritorno a Ballando con le Stelle 2021/ “Finalmente balleremo”

Mietta e Maykel Fonts ritornano a Ballando con le Stelle 2021 dopo lo stop forzato a causa del Covid. La cantante ha saltato la seconda, la terza e la quarta puntata del programma con Milly Carlucci, ma ora è pronta a rientrare in gara e a giocarsi le sue carte insieme al suo insegnante Maykel Fonts. Dopo alcune settimane segnate dalla positività, Mietta è guarita e si appresta a convincere i giurati con il suo impareggiabile entusiasmo.

Dovrà fare i conti con un’agguerrita Selvaggia Lucarelli, con la quale era scoppiata una lite sul tema vaccino. La sensazione è che il ritorno in pista di Mietta, da un certo punto di vista, potrà segnare anche una sorta di resa dei conti con la giurata e giornalista di Ballando con le Stella 2021. Quest’ultima, infatti, non ha perso occasione per stuzzicare la concorrente riaccendendo la polemica.

Mietta e Maykel Fonts, la gioia sui social per il ritorno a Ballando con le Stelle: “finalmente balleremo”

Grande entusiasmo anche da parte di Maykel Fonts per il ritorno sul palco di Ballando con le Stella 2021. L’insegnante di Mietta ha condiviso con il pubblico del programma e coi follower un video nel quale mostra tutta la sua gioia per la negatività della sua allieva: “Notiziona! Tra pochissime ore varcherà il cancello della Rai… Mietta. E quindi noi sabato finalmente balleremo”.

L’artista aveva annunciato di essere positiva al Covid nel corso del secondo appuntamento con la trasmissione del sabato sera di Raiuno. Collegata dalla sua abitazione, dove si trovava in quarantena, Mietta aveva raccontato di non avere sintomi e di sentirsi benone nonostante la positività. Da lì la domanda di Selvaggia Lucarelli sul vaccino, con una polemica che è andata avanti per settimane.

