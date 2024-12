Filippo, chi è il fidanzato di Mietta: la vita privata della cantante

Mietta è da qualche anno felicemente fidanzata con un uomo di nome Filippo, sconosciuto al mondo dello spettacolo e piuttosto riservato. La cantante, conosciuta al grande pubblico per la sua carriera e il successo delle sue canzoni, in passato è stata sentimentalmente legata all’attore e modello Brando Giorgi con cui ha avuto una relazione negli anni ’90; successivamente è stata fidanzata con il compositore e produttore musicale Davide Tagliapietra, dalla cui unione è nato nel 2010 il figlio Francesco Ian.

La relazione con il padre di suo figlio è però durata pochi anni ed è culminata con la rottura: nonostante la fine del loro amore, i due hanno comunque conservato un buon rapporto anche e soprattutto per il bene del bambino. La vita di Mietta è stata successivamente stravolta dall’arrivo del suo attuale fidanzato, Filippo, dopo alcuni anni in cui è stata da sola in attesa di ritrovare nuovamente l’amore.

Mietta e la relazione con il fidanzato Filippo: “Va meravigliosamente“

Filippo, fidanzato di Mietta, non è un volto noto dello spettacolo e della televisione e la cantante, ben più celebre, ha sempre preferito tutelare la propria privacy e spendere poche dichiarazioni pubbliche sulla loro storia d’amore. In un’intervista rilasciata a Verissimo nel gennaio 2022, la cantante aveva parlato della sua vita privata e della presenza del nuovo compagno al suo fianco: “Ha saputo conoscere totalmente quello che sono. Bello è non potersi difendere e non essere diversa di quello che sei. Il matrimonio? Mi piacerebbe, non so con chi accadrà…”.

Anche in successive interviste la cantante ha preferito mantenere segreta l’identità dell’uomo che è al suo fianco. La loro relazione, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera nel dicembre 2024, procede a gonfie vele: “Va meravigliosamente. Dopo la fine del rapporto con il padre di mio figlio sono stata cinque anni da sola, a parte sporadiche frequentazioni fisiche. Non ne volevo più sapere. Ma l’amore quando arriva fa davvero: ptum! E sei fregato“.