Mietta: “Ho sofferto di attacchi di panico gravi e invalidanti”/ “Ho resistito a Raoul Bova”

Mietta si confessa a cuore aperto: “Ho sofferto di attacchi di panico gravi e invalidanti”

Mietta questa sera entrerà nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa all’amica e collega Fiordaliso. In pochi sanno, però, che nella vita della cantante pugliese, passata al successo grazie al brano Vattene amore di Amedeo Minghi, non sono mancati momenti molto bui e difficili che le stessa ha raccontato. Sin dalla tenera età di 12 anni ha cominciato a soffrire di attacchi di panico nel periodo in cui i suoi genitori si stavano separando: “Gli attacchi sono iniziati in un momento particolare della mia vita e all’inizio non è stato molto facile gestirlo.”

Mietta ha poi spiegato nel dettaglio: “È qualcosa che ti stravolge, e ti terrorizza. Senti di perdere le forze, provi vero terrore e vorresti scomparire, tanto è il dolore e il terrore. Le crisi mi sono arrivate spesso quando concludevo dei progetti.” Gli attacchi sono durati per anni anche a Sanremo. Poi per fortuna, la coach di Io Canto Generation lavorando su se stessa è riuscita ad uscirne. La cantante, adesso, vuole sensibilizzare sul tema e rompere i tabù e i pregiudizi che ancora ci sono sui problemi legati alla saluta mentale.

Mietta rivelazione inedita: “Ho resistito a Raol Bova”

Mietta, in una recente intervista al Corriere della Sera, invece, parlando della sua vita privata si è lasciata andare ad aneddoti e retroscena curiosi. Innanzitutto ha confessato in maniera schietta e sincera di aver tradito e di essere stata tradita e poi ha rivelato di aver resistito con difficoltà a Raoul Bova. I due hanno lavorato insieme ne La Prova 8 dove la cantante pugliese il personaggio di Rosaria Albanese Favignana. Ebbene su quell’esperienza ha rivelato: “Raoul era di una bellezza sconvolgente, davvero. Purtroppo io ero già impegnata e lui stava per mettersi con Chiara. Però era davvero stratosferico”

Ed a proposito di amori, la cantante che questa sera sarà ospite al Grande Fratello per fare una sorpresa all’amica e collega Fiordaliso da alcuni mesi ha un nuovo amore dopo la fine della relazione con il padre di suo figlio Francesco Ian. Su chi sia, però, quest’uomo misterioso Mietta non si è sbilanciata: “Meravigliosamente. Dopo la fine del rapporto con il padre di mio figlio sono stata cinque anni da sola. Ma l’amore quando arriva fa davvero: ptum! E sei fregato. Ma chi è non lo dico…”











