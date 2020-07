Mihajlovic a Gasperini “Vaffancu*o, non rompere caz*o!”/ Video lite: insulti in campo

Lite infuocatissima tra Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic durante Atalanta-Bologna. Sono volate parole grosse a bordo campo e, complice il silenzio per l’assenza dei tifosi sugli spalti, sono state tutte ascoltate distintamente dai telespettatori. Tutto è partito da un fallo di Gosens, anche se il clima era già accesso. L’allenatore dell’Atalanta aveva già ripetutamente protestato contro l’arbitro per altri interventi finendo per battibeccare con il collega del Bologna. Quando però è stata fischiata la punizione per il Bologna al 34′ si sono scaldati fortemente gli animi. La scelta del telecronista di Sky di tacere per far sentire cosa stava accadendo a bordo campo si è rivelata in un certo senso infelice, perché sono stati appunto uditi tutti gli insulti che sono volati in panchina. «Oh Gianpié, parla con i tuoi. Che ca*zo parli con loro, parla con i tuoi. E non rompere il caz*o! Parla con i tuoi, parla con i tuoi e non rompere il caz*o. Vaffanc*lo. Che caz*o vuoi?», ha urlato Mihajlovic a Gasperini sotto gli occhi attoniti dei calciatori.

Ovviamente è intervenuto anche l’arbitro, ma Gian Piero Gasperini nel frattempo se l’è presa pure col dirigente felsineo Bigon. Il direttore di gara La Penna ha ammonito allora entrambi gli allenatori, ma Gian Piero Gasperini ha continuato a protestare. E l’allenatore del Bologna a sua volta ha protestato: «Buttalo fuori! Così…». Nel frattempo l’arbitro aveva già preso il cartellino rosso per il tecnico nerazzurro. «Perché a me? Ma cosa fai? Oh, tutta ‘sta caciara qua». E allora dalla panchina dell’Atalanta si sente dire: «È stato cacciato quello che se lo meritava meno». Arriva poi la spiegazione dell’inviato di Sky Sport, il quale spiega che l’allenatore dell’Atalanta stava protestando da diversi minuti e si era già reso protagonista di uno scontro con Sinisa Mihajlovic. «Era da qualche minuto che si beccava con Mihajlovic per una serie di falli fischiati e non fischiati. Alla fine è intervenuto l’arbitro, forse è scappata una parola di troppo a Gasperini», ha spiegato Nebuloni da bordo campo.





