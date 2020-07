Diretta Atalanta Bologna/ Streaming video tv: la Dea per ripartire subito (Serie A)

Atalanta Bologna, in diretta dal Gewiss Stadium, si gioca alle ore 19:30 di martedì 21 luglio: nuovo turno infrasettimanale che corrisponde alla 35^ giornata della Serie A 2019-2020. La Dea ha frenato la sua grande corsa pareggiando sul campo del Verona: uno stop che le ha impedito di avvicinare ancor più la Juventus capolista e potrebbe far perdere la presa sul secondo posto, ma come abbiamo detto nei giorni precedenti l’obiettivo della società (entrare nelle prime quattro) è stato raggiunto e ora si tratterà solo di fare le prove generali per i quarti di Champions League. Il Bologna sognava l’Europa, ma ha rallentato la sua marcia: il campionato dei felsinei rimane ottimo per come è stato condotto e certi risultati positivi, ma sabato la squadra di Sinisa Mihajlovic è caduta senza appelli contro il Milan e, fosse anche solo per fornire una risposta convincente, vuole fare risultato a Bergamo. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Atalanta Bologna, che prende il via tra poco; nel frattempo noi possiamo fare una valutazione più approfondita sulle probabili formazioni della partita, leggendo nel dettaglio le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Bologna sarà trasmessa dalla televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati di questa emittente, che potranno seguire la partita di campionato sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) e, ovviamente, in assenza di un televisore avranno l’opportunità di attivare senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA

Gasperini deve fare i conti con la squalifica di Hateboer per Atalanta Bologna: scelte obbligate sulle corsie laterali con Castagne a destra e Gosens a sinistra, qualche variazione sul tema potrebbe arrivare in mezzo dove Tameze contende un posto a De Roon e Freuler ma c’è anche Pasalic, sempre in lizza per la trequarti con Alejandro Gomez e Malinovskyi. La prima punta sarà Duvan Zapata, e Muriel è pronto a entrare dalla panchina; poi una difesa nella quale cerca posto Sutalo, anche se Caldara appare favorito così come due tra Djimsiti, Palomino e Toloi.

Nel Bologna prova a recuperare Schouten, che potrebbe giocare a centrocampo insieme a Medel o Andrea Poli; alle loro spalle linea difensiva con Tomiyasu a destra, Danilo Larangeira a fare coppia con Denswil e il ballottaggio Dijks-Krejci per la fascia mancina. Davanti dovrebbero giocare sempre gli stessi, a meno che Mihajlovic decida di mandare Barrow sull’esterno: a quel punto Santander o Palacio come prima punta, Orsolini e Roberto Soriano invece dovrebbero essere titolari a meno che non si cambi modulo con l’inserimento di un centrocampista in più, nel caso sarebbe Nicolas Dominguez.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Bet365 è stata tra quelle che hanno quotato Atalanta Bologna e, secondo questo pronostico, la Dea parte nettamente favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe infatti guadagnare una cifra corrispondente a 1,28 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 5,25 che accompagna il segno X per il pareggio. Molto alto il valore per il segno 2 che identifica il successo rossoblu: in questo caso la vostra vincita ammonterebbe a 10,00 volte la cifra investita con questo bookmaker.

