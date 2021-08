MIHAJLOVIC CT NAZIONALE INFERMIERI/ “Sono stati al mio fianco durante la malattia e…”

NAZIONALE INFERMIERI, MIHAJLOVIC SARÀ L’ALLENATORE

A Bologna è stata creata la Nazionale Infermieri. La FNOPI, infatti, ha voluto creare questa squadra per delle attività benefiche in tutto il territorio e ha scelto il tecnico dei rossoblu, Sinisa Mihajlovic, come allenatore. La scelta è caduta sul serbo poiché è stato un forte combattente ed esempio nella lotta alla leucemia, che lo costrinse due anni fa alla ospedalizzazione al Sant’Orsola. Come riferito dalla redazione di Tuttosport, la Nazionale Infermieri scenderà in campo, per la prima volta nella sua storia, il 30 agosto in quel di Castel Fiorentino.

La squadra affronterà una selezione di sportivi e la gara sarà valida per il XXV Premio Internazionale Fair Play Menarini, un progetto benefico internazionale dedicato al mondo dell’infanzia. Barbara Mangiacavalli, presidente della FNOPI, ha voluto sottolineare l’impegno della Federazione (che vanta più di 400mila iscritti) attraverso queste parole: “Gareggiare significa saper affrontare il sacrificio di esserci e di essere sempre presenti, preparati e pronti – ha dichiarato. Valori, questi, che contraddistinguono la professione infermieristica e che animano ora tanti nostri colleghi impegnati in questa nuova sfida che rappresenta anche un segnale di ripartenza per i professionisti in prima linea contro la pandemia”.

NAZIONALE INFERMIERI, MIHAJLOVIC: “ORGOGLIOSO DI ESSERE IL CT”

Dopo le parole della presidente, non potevano mancare quelle di Sinisa Mihajlovic, esempio per grandi e piccini dopo la lotta contro la leucemia. “La ‘nostra’ squadra, quella degli infermieri, è stata al mio fianco durante la mia malattia anche nei momenti in cui il mio umore era pessimo”. Un messaggio di ringraziamento che sicuramente farà piacere a chi ha aiutato l’allenatore del Bologna ad affrontare uno scoglio imponente nel corso della vita. “La loro dedizione e il loro amore per il proprio lavoro – ha continuato il serbo – è stato d’ispirazione e di supporto oltre ad essere un esempio per tutti”.

Il tecnico ha poi continuato dicendo di non aver dimenticato quello che è stato fatto per lui “e per tutti noi”. Mihajlovic ha chiuso l’intervista con una frase emblematica a favore del lavoro svolto dai medici e dagli infermieri: “Dobbiamo avere maggiore consapevolezza della vostra professionalità. Nel mio piccolo sono orgoglioso di essere il CT e di rappresentare gli infermieri italiani”. Orgoglio che sarà al massimo dei suoi gradi il 30 agosto, quando – ricordiamo – la Nazionale Infermieri farà il suo debutto.



