Mihajlovic ha leucemia acuta mieloide/ Cos’è e come si cura: iniziata chemioterapia

Leucemia acuta prevalentemente mieloide: questa la diagnosi fatta a Sinisa Mihajlovic. La novità è stata riportata dal sito del Bologna. L’allenatore, ricoverato da tre giorni presso il reparto di ematologia dell’istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, ha cominciato oggi la chemioterapia. A meno di una settimana dall’annuncio del tecnico, è terminato il percorso di tipizzazione della malattia, che quindi ora si può conoscere e colpire con maggiore certezza. Nonostante abbia una dura battaglia da combattere, Mihajlovic si tiene informato sulle vicende sportive. Come riportato dal Resto del Carlino, è sempre in stretto contatto con i suoi collaboratori, impegnati a Castelrotto con la squadra. Dunque l’allenatore da un lato combatte la leucemia, dall’altro si confronta quotidianamente col suo staff. Intanto arrivano gli auguri di pronta guarigione di Alberto Tomba. Il campione di sci ha dichiarato: «Un peccato, siamo amici, l’ho conosciuto ad un evento. Ci siamo sentiti ultimamente, abbiamo cenato insieme due mesi fa. Gli ho mandato un forte abbraccio per messaggio, mi risponderà a breve e vi saprò dire».

MIHAJLOVIC HA LEUCEMIA ACUTA MIELOIDE, COS’È E COME SI CURA

La leucemia mieloide acuta (LMA) è una malattia che si sviluppa nel midollo osseo e progredisce rapidamente. Insorge quando nel percorso che porta le cellule staminali del midollo osseo a diventare adulte subentrano errori e mutazioni, quindi si va incontro ad una trasformazione in senso tumorale. La scelta della terapia più idonea dipende da diversi fattori, in primis dalle caratteristiche della malattia e da quelle del paziente. La chemioterapia resta il trattamento di prima scelta. Nella prima fase, detta di induzione, si cerca di eliminare le cellule leucemiche nel sangue per riportare quelle del midollo osseo a livelli normali. Quando si ottiene la remissione completa, si passa alla fase di consolidamento per eliminare le ultime cellule tumorali rimaste. Dopo è possibile procedere con un trapianto di cellule staminali ematopoietiche, capaci cioè di produrre le cellule del sangue. La scelta dipende però dal paziente (è adatto a quelli più giovani), dalle caratteristiche della malattia, dai fattori prognostici e dalla disponibilità di un donatore.

