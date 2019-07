Sinisa Mihajlovic sta male, ha un tumore?/ Oggi si dimette da allenatore del Bologna

Sinisa Mihajlovic sta male. La notizia choc nella ultime ore è stata diffusa da il Corriere dello Sport che in prima pagina con un allarmato “Forza Sinisa, in ansia per Mihajlovic” e un corsivo del direttore Zazzaroni aprono uno sconquasso vero nella Serie A, tutta presa dal Calciomercato. Sinisa Mihajlovic si deve dimettere da allenatore del Bologna, dovrà giocare un’altra partita, quella sì, la partita della vita. Al momento nessuno pronuncia la parola “tumore” per lasciare a Sinisa la responsabilità in una conferenza stampa a cui nessuno vorrebbe assistere, o a un comunicato, di dare un nome all’avversario. Anzi, questa volta, al nemico. Come ha sempre fatto Sinisa Mihajlovic ci metterà la faccia e spiegherà il suo obiettivo qual è. Il suo malore, la strategia per la sua guarigione, forse in cosa consiste questa terapia d’urto a cui si deve sottoporre per le evidenze che sono uscite dagli esami clinici che – ci auguriamo e ne siamo certi – gli salveranno, alla fine, la vita.

SINISA MIHAJLOVIC STA MALE: CHE MALATTIA HA?

Il malore di Sinisa Mihajlovic è un fulmine a ciel sereno, e a giudicare dai social delle due amatissime figlie Virginia e Viktorija, che abbiamo imparato a conoscere e stimare all’Isola dei Famosi e che già in più occasioni scherzose e festose hanno dato prova di un legame strettissimo con il padre, la notizia è stata davvero fulminea, dato che fino a ieri condividevano foto delle loro vacanze felici e spensierate. Poi 24 ore di silenzio. Un silenzio assordante, a pensarci ora, che si sa del malore di Sinisa. Che cos’ha lo dirà lo stesso Mihajlovic, ma qualche elemento ce lo da Ivan Zazzaroni. “La febbre, l’assenza, gli accertamenti, i silenzi, le meze parole, le anzie di chi vuole bene al Guerriero (perchè davvero lui ha vissuto due guerre ndr) decine di chiamate ieri pomeriggio, al suo cellulare, a quello della moglie Arianna, agli amici”. E ora, tumore, leucemia, o altro che sia la malattia di Sinisa Mihajlovic, una cosa è certa: quando tutti davano per spacciato il Bologna lui ci ha creduto e ha compiuto un’impresa da eroe. Ora questo male subdolo che ha colpito in contropiede non creda di avere vita facile. Mister Mihajlovic non è morto, e non molla mai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA