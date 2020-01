Mihajlovic: “Tifo per Salvini e Borgonzoni”/ Elezioni Emilia-Romagna: “Serve svolta”

«Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni»: non usa mezzi termini Sinisa Mihajlovic ai microfoni di QN per parlare delle prossime elezioni in Emilia-Romagna. L’allenatore del Bologna, che da diverso tempo combatte contro la leucemia, si è espresso nettamente in vista del voto che potrebbe cambiare le sorti del Paese ed ha rivelato di aver incontrato recentemente il leader della Lega: «Ci siamo visti l’altro giorno. E’ stato un incontro più che piacevole. Lui è mio amico, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan. Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente». E Miha non ha dubbi su chi voterebbe alle Regionali, ovvero il Centrodestra e la candidata Lucia Borgonzoni: «Non la conosco personalmente, ma so che sarà all’altezza. Bisogna avere coraggio nella vita e per cambiare serve coraggio. Io dico la mia opinione come persona, non do lezioni. Ma penso al carisma e a chi mi dà fiducia».

MIHAJLOVIC: “TIFO PER SALVINI E BORGONZONI”

«Salvini mi ispira fiducia. Quello che dice, poi lo realizza. E il fare è sempre più raro nei nostri tempi», ha aggiunto Sinisa Mihajlovic nella lunga intervista rilasciata a QN, evidenziando poco dopo: «Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica». Parole che hanno emozionato il segretario federale della Lega, che sui social ha voluto ringraziare il tecnico del Bologna: «GRAZIE Sinisa Mihajlovic, grande campione, uomo coraggioso!». Queste, invece, le parole di Lucia Borgonzoni: «Svegliarmi e leggere del sostegno e della simpatia del grande Mihajlovic… credetemi, non ha prezzo. Grazie di cuore, Mister, speriamo, insieme alla nostra squadra, di riuscire a meritare questa fiducia, per il cambiamento dell’Emilia-Romagna, con umiltà ma tanta passione».

GRAZIE Sinisa Mihajlovic, grande campione, uomo coraggioso! pic.twitter.com/7l4hWORWMl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 22, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA