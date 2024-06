Mijanou Bardot, chi è la sorella di Brigitte Bardot/ Tra affetto e gelosia: “Io non sono B.B.”

Mijanou Bardot è la sorella minore di Brigitte Bardot, la famosa attrice e modella che sarà protagonista della serie televisiva “Bardot” in onda lunedì 17 su Canale 5. Marie-Jeanne Bardot, meglio nota come Mijanou, è nata nel 1938 nell’alta società parigina, lei a differenza della sorella, era riservata, introversa e obbediente, per questo i genitori, cattolici ed estremamente severi, l’hanno sempre preferita alla sorella Brigitte, che era invece troppo spigliata ed estroversa.

Chi è Brigitte Bardot/ A soli 15 anni sulla copertina di Elle, Roger Vadim ne fa una stella del cinema

Le due sorelle avevano iniziato insieme a studiare danza classica, erano l’una la forza dell’altra, all’interno di una famiglia che le controllava costantemente, dall’abbigliamento alle persone che frequentavano e insieme le due scontavano anche severe punizioni, fisiche e psicologiche. L’infanzia per entrambe è stata davvero infelice, in particolare Mijanou Bardot, seppur fosse la preferita in casa, era schiva davanti alle altre persone e per questo, nonostante non le mancassero né la bellezza né il talento, la sua luce fu eclissata da quella della sorella e dalla sua fama nel mondo del cinema. Nel 1956, tra ammirazione e gelosia, Mijanou decide di abbandonare la sua vita riservata e tentare di fare carriera nel mondo del cinema ma le cose per lei non andranno molto bene.

Chi è Henri-Georges Clouzot, regista di “La Vérité"/ La relazione ‘segreta’ di Brigitte Bardot sul set

Mijanou Bardot abbandona la sua carriera per distinguersi dalla sorella Brigitte

Il percorso di Mijanou della sorella di Brigitte Bardot all’interno del mondo cinematografico inizia, dopo aver posato per Elle, dal film “Club de femmes”, in cui recita insieme a Jean-Louis Trintignant, futuro amante della sorella Brigitte e poi lavora con molti altri registi: Michelle Deville, Jacqueline Audry e Pierre Schoendoerffer.

Nel 1959 però la carriera di Mijanou si ferma drasticamente a causa di una scelta, che rivela tutto il rancore provato per anni verso la sorella e le sue “estreme” scelte di vita; a Mijanou viene chiesto di posare nuda per girare la scena del bagno del film “Ramuntcho” e lei si rifiuta di farlo, affermando: “Non mi metto in mostra. Chiedi a Brigitte di ‘raddoppiarmi’ per questa scena. Ama togliersi il reggiseno e lo farà con piacere. Ma io non sono B.B.”. Nel 1970 Mijanou si ritira ufficialmente dal mondo dello spettacolo e pochi anni dopo sposa Patrick Bauchau (l’attore con cui aveva recitato nel film “La Collectionneuse”) e passa il resto della sua vita nella riservatezza, in California, fondando l’azienda di arredo Espace Loggia e occupandosi della figlia Camille e dei suoi cani. Attualmente pare che le due sorelle non si vedano da più di 20 anni, ma nonostante tutto, hanno sempre dichiarato di volersi bene.

Sacha Distel, flirt con Brigitte Bardot/ Il successo in Italia con "La quadriglia" e nel mondo come cantante

© RIPRODUZIONE RISERVATA