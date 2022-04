Mika choc: “Sto male, visitato d’urgenza”/ Concerto annullato, cos’è successo?

Mika sta male e annulla il concerto: cos’è successo? “Emergenza…”

Problemi di salute per Mika: il cantante ha dovuto annullare l’evento di apertura del suo tour a Boston. L’artista libanese ha postato un messaggio sui social indirizzato ai suoi fan: “Sono devastato nel dover cancellare lo spettacolo di questa sera al Roadrunner di Boston. Sono stato male e sono andato urgentemente dal medico di emergenza. Per ordine suo, non posso esibirmi stasera. Spero di vedervi tutti martedì a Brooklyn. Ai miei fan che avevano già acquistato i biglietti per stasera e a quelli già in viaggio per lo spettacolo, dico che mi dispiace tanto. Non cancellerei se potessi cantare, ma proprio non posso”. Un messaggio che ha fatto subito alimentare le voci più disparate intorno a questo problema di salute.

Al momento, sembra che il cantante abbia un problema passeggero alla gola o alle corde vocali. D’altronde, se si fosse trattato di un problema più serio lo stop sarebbe stato più prolungato. Leggendo il messaggio sui social si apprende che il cantante ha dato appuntamento ai suoi fan tra tre giorni. Un periodo di riposo utile a riprendersi al meglio e ripartire con il tour. Non sappiamo se Mika tornerà sui social per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute, anche perché in molti sono preoccupati per il suo silenzio.

Mika condurrà l’Eurovision assieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. L’artista dopo due anni di pandemia è pronto a ripartire. Proprio durante il primo lockdown, Mika ha dovuto affrontare una terribile perdita, quella della madre. In un’intervista a “La Repubblica”, Mika ha dichiarato: “Il Covid mi ha dato la possibilità non solo di essere presente in famiglia quando mia madre stava morendo, ma anche in qualche modo di… guarire. Questa idea della guarigione del cervello è quasi un tabù. Ho avuto l’opportunità di sistemare il mio cervello. O di lasciare che si sistemasse da solo. Quindici anni di carriera e vita pubblica fottono la mente. Il successo, il fallimento, l’arte, l’egoismo… Lavoro da quando avevo otto anni”. In merito all’Eurovision, Mika ha fatto anche una rivelazion: si esibirà in una performance provocatoria: “Mi esibirò anche e sto pensando a una performance provocatoria. Sarà una sorpresa. Eurovision non è soltanto uno show, è come un’Expo ma concentrato in pochi giorni”.

Mika è stato anche giudice di X Factor. Per il momento, però, l’artista non ha confermato la sua presenza nella prossima edizione: “Ah non lo so, la produzione mi piace da morire. Lavorare con Sky, anche con tutti i produttori. Il problema che è in questo momento, dopo due anni, c’è un ingorgo enorme di attività perché è stato tutto rimandato. Io sono uno dei pochi artisti che è stato riconfermato dopo due anni a Coachella, per esempio. Come fai a dire no? E se dico di no? Vorrebbe dire che saranno quasi quattro anni senza una mia presenza ai festival, per un artista non si può fare. Sono già stato a Coachella in passato. Com’è? È un festival. È polveroso. Per il deserto: quando stai cantando ti viene la tosse. Tutti i cantanti te lo dicono. È molto secco. Ma uno show è uno show”.











